恩主公醫院引進達文西手術 降低三鶯民眾轉院不便與風險

恩主公醫院舉辦達文西手術發表會， 麻醉科主任游雅盛（左起）、醫師王亮臻、醫師龔晏萱、達文西主任柯智羣、副院長王炯珵、副院長陳維熊、吳先生、游先生、副院長孫瑞昇、大腸直腸外科主任徐宇辰、護理長蕭帆妤、外科部主任王茂賢合影。（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕恩主公醫院去年11月引進「第四代達文西機器手臂系統」，降低三峽鶯歌地區病患轉院不便與風險，今天（30日）在發表會分享泌尿科與大腸直腸科案例，恩主公醫院達文西中心暨泌尿科主任柯智羣指出，過去一年僅10人在醫院動手術，引進達文西手術後，一個月有3、4人動手術，成長約4倍。

60多歲的游先生身體健康，定期服藥控制高血壓，今年健康檢查發現，攝護腺指數偏高，確診攝護腺惡性腫瘤。接受達文西前列腺切除手術，術後恢復良好，僅歷時2天出院。

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柯智羣指出，早期前列腺惡性腫瘤可經由達文西手術達到良好治療效果，兼具微創與早期恢復的優點，且顯著減少患者尿失禁等併發症，提升生活品質與自信心。

60歲的吳先生今年初排便出血就醫，經恩主公醫院副院長陳維熊檢查發現，病因是直腸下段，離肛門口約5公分處有一顆6公分大的直腸惡性腫瘤，且肝臟外側上方也有0.7公分的腫塊。經放射線治療與化學治療手術後，但肝臟處腫塊變大，疑似有轉移症狀。 後來以達文西手術切除直腸腫瘤，並保留肛門，做暫時性大腸造口，同時以微創手術切除肝臟腫瘤，耗時約9小時完成。

陳維熊說，病患傷口小，疼痛感低，很快可以下床走路以口進食，術後一週後出院。

恩主公醫院表示，達文西手術具有「高解析3D影像系統」、「器械運作靈活、穩定、防守震」與「器械多樣性」的優勢，降低醫師長時間開刀的風險，改善患者與醫師治療舒適度。

另外，衛生福利部健保署今年通過46項達文西手術納入健保給付，包含泌尿科4項、一般外科25項、胸腔外科6項、婦產科7項、心胸外科4項，費用從2萬元至10萬元，改善患者自費費用較高，經濟負擔較大問題。

陳維熊提醒，若病患體型瘦小，機器手臂擺位可能會受限制，影響手術進行，腫瘤過大、凝血異常、有手術史，可能有組織沾黏等問題不適用達文西手術。仍需手術主刀醫師仔細評估，才能決定是否採用。

恩主公醫院舉辦達文西手術發表會， 達文西中心主任柯智群（左起）、副院長王炯珵、陳維熊、病患吳先生、游先生、副院長孫瑞昇、大腸直腸科主任徐宇辰合影。（恩主公醫院提供）

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