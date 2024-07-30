治療毒癮者 苗栗地檢署與5家醫院簽署合作MOU

毒品施用者緩起訴附命戒癮治療再犯率僅35%，苗栗地檢署今（30）日與5家醫院簽署合作備忘錄（MOU），推動戒癮治療處遇。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕毒品施用者緩起訴附命戒癮治療再犯率僅35%，苗栗地檢署今（30）日與5家醫院簽署合作備忘錄（MOU），推動戒癮治療處遇。檢察長蔡宗熙表示，毒品施用者就如同慢性病患，只要有心且配合戒癮治療，就有機會戒除毒癮。

苗栗地檢署指出，依據司法官學院犯罪防治研究中心2018至2021年執行「毒品施用行為多元處遇成效評估與比較計畫」科學實證研究，發現相較於傳統刑罰或機構性的處遇手段，完成緩起訴附命戒癮治療的再犯率為35.6%，比其他處遇方法（監禁72%、觀察勒戒45%、強制戒治57%）的5年再犯率大幅降低，顯示緩起訴附命戒癮治療具有較為溫和且可幫助毒品施用者維持社區連結、抑制再犯的效果。

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蔡宗熙及衛生福利部苗栗醫院、豐原醫院、大千綜合醫院、大千南勢醫院、為恭紀念醫院代表，今天在苗栗司法大廈一樓大廳舉行緩起訴附命戒癮治療合作備忘錄（MOU）簽署，苗栗縣長鍾東錦見證，苑裡李綜合醫療體系董事長李順安等人到場觀禮。

蔡宗熙指出，毒品再犯率居高不下，一直進出監獄不是辦法，新世代反毒策略3.0推動毒品施用者擴大緩起訴處分處遇，把毒癮當成慢性病，只要有心且有進步，擴大戒癮治療比例，並以全人康復的觀點，發展戒癮多元處遇。

蔡宗熙表示，這項檢方與醫療機構合作模式，啟動新里程碑，期許透過醫療協助藥癮者遠離毒品，回歸正常社會生活，打擊毒品犯罪需要全社會的共同努力，而幫助施用毒品被告更生重返社會家庭更需要全人的關懷，透過各界協作有效遏止毒品蔓延。

今天簽署會中，也安排過來人苗栗福星教會牧師黃靖翔等人分享戒癮成功的經驗，他們有「廢物利用」、「資源回收」重生的感覺，認為苗檢與醫院合作，推緩起訴戒癮大有幫助。

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