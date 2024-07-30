5旬婦長期坐姿不良腰痛腳麻 一查是椎間盤突出

復健科醫師林純如提醒，坐姿不良容易導致腰椎滑脫及椎間盤突出，造成腰痛及坐骨神經痛。（中正骨科提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄1名50歲婦女長期反覆腰痛，近兩年連臀部、腳後側及腳底都出現麻痛，就醫檢查發現她腰椎滑脫及椎間盤突出，因壓迫腰椎神經造成腰痛、腳麻。復健科醫師提醒，長期坐姿不良、搬重物使力不當都易導致腰痛、坐骨神經痛，提醒半躺臥的坐姿更要避免。

高雄中正脊椎骨科復健科主任林純如指出，婦人經檢查發現腰椎第3、4、5節滑脫，腰椎第3、4、5節及第1薦椎椎間盤突出，曾熱敷、電療等復健治療，但效果有限，進一步接受自費高濃度血小板血漿（PRP）搭配葡萄糖注射治療，修復受傷組織、降低神經發炎，順利改善疼痛，恢復正常生活，但也提醒，若病況嚴重壓迫神經，甚至出現腳無力、大小便受影響等，就要考慮接受手術治療。

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患者經MRI檢查發現患者腰椎第3、4、5節椎間盤突出壓迫神經造成腰痛、腳麻。（中正骨科提供）

林純如提醒，坐姿對腰椎產生的壓力最大，建議每坐30分鐘至1個小時就要起身活動，坐、站、躺交替進行，對腰椎最健康。正確坐姿是坐椅子時要有靠背，身體直立、雙腿腳踏實地，千萬不要駝背及半躺臥的姿勢。

選擇坐椅深度不要太深，坐到底時最好要靠到背，椅子不一定要選擇昂貴的材質或品牌，一般塑膠椅、木椅較穩定，不易晃動，對脊椎反而輕鬆。有些沙發椅太軟、太低、太深，坐上去一開始雖然舒服放鬆，但因為基底不穩定，脊椎旁肌肉需持續用力，時間久了脊椎反而容易疲勞。另外也建議大家不要坐矮凳，坐久了也容易造成腰椎負擔。

長期坐姿不良，可能造成腰椎滑脫及椎間盤突出。（中正骨科提供）

正確坐姿是坐椅子時要有靠背、身體直立，且雙腿腳踏實地，不要駝背、不要半躺臥。（中正骨科提供）

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