健康網》上路前測血糖 「90」安全！ 行車低血糖4步驟緩解

醫師提醒，開車時，出現疑似低血糖症狀，應立刻將車慢慢安全停靠路邊，攝取可快速升糖的食物，待血糖回升，才可再開車或換人開車；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕道路狀況多，開車必須保持高度專注力，然而低血糖卻可能影響駕駛思考和快速判斷的能力，導致危險發生。高雄長庚醫院新陳代謝科醫師吳書婷提醒，千萬別在長途開車時空腹，每次行前務必先測血糖，確認血糖值在90mg／dl以上再上路！若在行車時，出現疑似低血糖症狀時，應立刻將車慢慢安全停靠路邊，攝取可快速升糖的食物，待血糖回升至超過90mg／dl，才可再開車或換人開車。

低血糖常見症狀

針對低血糖症狀、原因，吳書婷在臉書專頁「吳書婷醫師」發文分享，其為1種因血糖控制不當引起的糖尿病急性併發症，可能因為注射胰島素或口服降血糖藥過量、未進食或吃太少（含醣食物）、延誤用餐時間、運動或活動量增加但未補充含醣食物等原因引起。症狀及嚴重程度因人而異，且每次發生時的症狀可能也不盡相同，常見的癥狀有：

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●輕度低血糖：合併有交感神經症狀，如心悸、心跳加快、冒冷汗、噁心、有飢餓感、手腳顫抖、四肢麻木、臉色蒼白。

●中度低血糖：影響中樞神經，頭暈、頭痛、視力模糊、嗜睡、異常疲倦、無法集中精神、反應遲鈍、全身無力。

●重度低血糖：失去定向感、喪失意識、昏迷、抽搐等。

吳書婷說明糖友開車前注意事項。（圖取自吳書婷臉書專頁）

使用特定降血糖藥 每隔2小時驗血糖

吳書婷建議，當行車途中發生上述提及的低血糖症狀時，可以按照4步驟處理。同時也提醒，若使用特定的降血糖藥物，如促胰島素分泌或胰島素，容易增加低血糖風險，就算開車超過2小時，沒有出現疑似低血糖的症狀，每隔2小時也應該稍做停留，再驗一次血糖。

●立刻將車慢慢安全停靠路邊，並監測自己的血糖值；若手邊無血糖機可測量也沒關係，先當成低血糖來處理。

●攝取可快速升糖的食物，如葡萄糖錠或糖果，也需搭配分解吸收時間較長的複合性碳水化合物。

●直到血糖回升至超過90mg／dl，一般血糖回升後需再等45分鐘確定保持血糖穩定，神智和反應力方能恢復，才可再開車。

●建議換人開車或打電話聯絡家人。

血糖過高或低都不適合駕駛

確保行車安全，最好出發前檢測血糖！吳書婷提及，一般而言血糖應在90mg／dl以上。不只如此，血糖過高也可能會讓人感到疲勞、視力模糊、精神恍惚等，影響駕駛安全，當血糖值較高，超過300mg／dl且感到不適時，也不適合開車。

吳書婷補充，糖尿病患者只要開車過程中曾發生疑似低血糖症狀，回診都時需與醫師討論用藥與生活活動量及飲食搭配，千萬別在長途開車時空腹，每次行前務必測了再上！

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