中年大叔無慢性病自認身體OK 健檢竟揪出三高

奇美醫院家庭醫學部主治醫師謝佳真提醒民眾別再自以為是，如自認健康未定期健檢，可能有隱患重重的風險。（奇美醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名45歲男子過去無慢性病，平常也無不適、自認身體還不錯。但之前接受成人健檢發現血壓高達159/111mmHg、空腹血糖202mg/dl （正常值<100）、總膽固醇243mg/dl （正常值<200），門診糖化血色素也達10.8%，確診有高血壓、高血脂及糖尿病。醫師詢知患者平日喜吃甜食少運動，隱藏嚴重慢性病風險，經過生活型態調整與規律用藥，狀況獲得改善，門診持續追蹤。

奇美醫院家庭醫學部主治醫師謝佳真指出，現代人生活繁忙，普遍缺乏運動，加上飲食習慣不良，與前述案例相似者不勝枚舉，呼籲民眾唯有定期接受成人健康檢查，才能為自己健康把關！據世界衛生組織指出，心血管疾病每年造成全球約1790萬人死亡，心血管疾病風險因子包括血壓、血脂、血糖升高及肥胖等。早期辨識出高危險族群，確實追蹤治療，能減少後續心血管疾病的發生。

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謝佳真說，奇美醫院2023年成人預防保健資料顯示，40歲以上自述無糖尿病者，檢查發現血糖異常達46%；自述無高血脂者，檢查發現血脂異常達39%。可見仍有許多民眾未發覺自己早已罹患三高。

國民健康署提供40至64歲民眾每3年1次；35歲以上且罹患小兒麻痺者、55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次成人保健服務。另外45至79歲（原住民40至79歲）終身提供1次免費B肝、C肝篩檢。但據2022年國健署統計顯示台南市成人預防保健利用率30.1%（全國26.7%），仍有7成市民未使用成人預防保健，希望民眾善用此服務，以期早發現、早治療。

謝佳真表示，除了定期健檢，身體健康應從日常生活做起，建議飲食以少油、少鹽、少糖、高纖為原則，攝取天然原型食物，多喝白開水取代含糖飲料，養成運動習慣（每週150分鐘中度身體活動，如快走、慢跑、騎自行車、走樓梯等），並維持理想體重。如疑似血壓偏高，可在家測量（採722原則，即「7」連續7天量測、「2」是早上起床後、晚上睡覺前各量1次、「2」每次量2遍），居家血壓應維持130/80 mmHg以下。若有慢性疾病應規則服藥、定期回診，減少併發症產生。

奇美醫院根據國健署統計資料指台南市成人預防健檢利用率僅三成，仍有七成民眾未善加利用。（奇美醫院提供）

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