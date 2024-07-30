日本鰻魚飯老店爆147人食物中毒！ 4常見細菌、解方一次看懂

日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」，近日有147人食用店家販售的「蒲燒鰻魚」與「鰻魚便當」後，集體食物中毒，其中1人死亡；示意圖，圖中食物與本文無關。（資料照）

相關新聞請見：

鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」爆147人食物中毒 已知1人死亡

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」近日爆出食安危機，位於京急百貨公司分店，有147人食用「蒲燒鰻魚」與「鰻魚便當」後，集體食物中毒，其中1人死亡。橫濱市政府昨（29）日判斷，是金黃色葡萄球菌導致。北投健康管理醫院營養師陳詩昀表示，沙門氏桿菌、仙人掌桿菌、腸炎弧菌，以及金黃色葡萄球菌為常見引發食物中毒的細菌，因此提供各自症狀、易污染食物，以及解方，供民眾參考。

請繼續往下閱讀...

悶熱潮濕環境 食物致病菌易孳生

陳詩昀在臉書粉專「珊說營養師」發文分享，悶熱潮濕的環境下，食物致病菌常常悄悄孳生，容易發生中毒風險，因此整理4種常見食物中毒類型：

●沙門氏桿菌：沙門氏桿菌感染為人畜共通傳染病，受污染食物通常為雞蛋、肉類、豆製品等蛋白質含量較高的食物，易發生在氣候溫暖的季節，若不慎誤食，平均約24小時內會發病，主要症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒（高燒維持在38-40℃）、噁心、嘔吐，症狀持續2-3天後會痊癒。

●仙人掌桿菌：仙人掌桿菌周邊佈滿短鞭毛，因為長得很像仙人掌而得名，其中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型，嘔吐型潛伏期短，僅約0.5至6小時，大都和米飯等澱粉類製品相關；腹瀉型潛伏期則較長，約6至15小時，原因食品主要是香腸、肉汁、肉醬等肉類，症狀約1至2天可痊癒。

●腸炎弧菌：存在於溫暖沿海地區，在適宜的生長環境下，也就是攝氏30-37度時，繁殖速度很快，為台灣目前中毒發生率中排名第1。主要引起中毒的食物為生鮮海產、魚貝類，中毒後主要症狀為噁心、嘔吐、腹痛、水樣腹瀉、頭痛、發燒、發冷，症狀輕微可在2-3天內自然痊癒。

●金黃色葡萄球菌：本菌在生長時許多菌體會凝聚在一起，在顯微鏡下排列像是一串串葡萄，常存於人體的皮膚、毛髮及鼻腔、咽喉等黏膜及糞便中，尤其是化膿的傷口，因此極易經由人體而污染食品，產生腸毒素，煮沸30分鐘仍不會被破壞，主要症狀為嘔吐、噁心、食慾不振、腹痛、腹瀉、下痢、虛脫、輕微發燒，症狀會持續24小時到數日。

4招預防食物中毒

●食物充分加熱：除了金黃色葡萄球菌外，沙門氏桿菌、仙人掌桿菌、腸炎弧菌皆不耐熱，所以食物在攝氏60度時，充分加熱20分鐘以上，可大幅降低中毒機率。

●生熟食分開：為了避免交叉污染，記得生熟食所使用的容器、刀具、砧板等需分開擺放，勿混合使用。

●避開危險溫度帶：危險溫度帶介於攝氏7-60度之間，許多細菌都能在這個溫度區間快速生長，因此食物冷／熱藏建議在攝氏5度以下或攝氏60度以上。

●注意個人衛生：在烹調食物前，記得先澈底清潔手部，若有傷口應完整包紮或避免從事食品製造調理的工作，避免金黃色葡萄球菌污染食物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法