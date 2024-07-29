阿茲海默症早期診斷 國外研究：抽血檢測p-tau217濃度

未來或許可以藉由抽血檢測p-tau217（濤蛋白）早期發現阿茲海默症，但目前此項檢廁還未成熟，還是必須藉助其他檢查來判斷；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔中央社〕今天發表於知名國際期刊的一份新研究發現，在確定失憶、健忘等徵狀是否肇因於阿茲海默症方面，一項測試認知衰退的綜合血液檢測具有高達90%準確率。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，科學家正在評估，檢測血液中的「血漿磷酸化濤-217蛋白」（p-tau217）物質，是否為可用於診斷輕微認知障礙與早期阿茲海默症的血液生物標記之一。

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研究共同作者、瑞典隆德大學（Lund University）副教授帕姆奎斯特（Sebastian Palmqvist）透過電子郵件表示：「血液中的p-tau217濃度升高，對阿茲海默症具有重大影響。在失智症階段的阿茲海默症患者，其（p-tau217濃度）水準是未罹患阿茲海默症年長者的8倍以上。」

阿茲海默症協會（Alzheimer’s Association）首席科學長卡利優（Maria Carrillo）指出，一旦高度準確的血液檢測通過審查，這項技術有望加快進行阿茲海默症相關試驗及開發新藥的速度，「這絕對是出現重大變革的時刻」。

卡利優還提到，p-tau217的獨特之處在於，這項物質只有在腦部出現類澱粉蛋白斑塊時才檢測得到，從科學角度而言，這代表「當我們檢測p-tau217，我們是在檢測阿茲海默症非常早期時，濤蛋白對神經細胞造成的損傷。」

阿茲海默症是大腦中兩種蛋白質異常積聚所引起，乙型類澱粉蛋白（β-amyloid）斑塊與濤蛋白神經纖維糾結，導致腦細胞死亡並讓大腦萎縮。

預防神經學家艾薩克森（Richard Isaacson）則提醒，阿茲海默症的血液檢測尚未完全發展成熟，「如果（檢驗數值）呈現陽性，仍須透過正子電腦斷層掃描（PET Scan）或腰椎穿刺進行確認」。

這份刊於「美國醫學會神經學期刊」（JAMA Neurology）的研究，追蹤調查1213名正在瑞典醫療機構接受認知評估者的情況，其平均年齡為74歲。

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