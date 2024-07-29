健康網》姿勢改變就頭昏眼花 上半規管外淋巴瘻管致眼震、暈眩

40歲女性這幾年來，只要一快速抬頭及點頭就覺得景物晃動，也常頭昏眼花，經醫師觸診及電腦斷層檢查確認是「上半規管外淋巴瘻管」。（陳建志提供）

文／陳建志

一名40歲女性，這幾年來，只要一快速抬頭及點頭，例如刷牙漱口或舉杯喝水時，眼前景物會晃動。搭車時，很怕行經顛簸路面，例如減速丘或石子路，會頭昏眼花。

原本以為是「自律神經失調」，服用過抗憂鬱劑，病症依舊；以為是半規管耳石沉積症，接受過耳石復位術，隨即劇烈地噁心嘔吐，癱軟在地，無法走路，被送進了急診；以為是腦幹中風，接受核磁共振檢查，並無異常發現，接著被轉介至暈眩門診。

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用手掌蓋住她兩側耳殼，手心起伏壓縮耳道，她隨即感到暈眩，持續好幾秒。安排電腦斷層檢查，兩側上半規管上方骨性外殼，居然出現了裂隙，跟顳骨氣房相通，原來是罹患了上半規管外淋巴瘻管（perilymph fistula of superior semicircular canal）。

電腦斷層檢查發現上半規管外淋巴瘻管。（陳建志提供）

此病並不多見，這種結構性半規管病變，大多起因於某次頭部外傷，波及上半規管，內耳跟顳骨氣房相通。只要患者改變頭部姿勢，外淋巴液在瘻管內來回流動，底下膜性半規管出現多餘的搖晃，內淋巴液來回流動，推動壺腹內的頂帽，發出前庭訊號，使患者以為頭部還在轉動，進而出現眼震，輕者出現震動視幻覺，重者暈眩，感到天旋地轉，噁心嘔吐。

圖解說明上半規管外淋巴瘻管引發暈眩機轉。（陳建志提供）

若患者有偏頭痛體質，會比常人更難承受頭痛發作時所帶來的不適，極易發作眩暈。不僅如此，對於感冒時咳嗽、鼻過敏時打噴嚏或上大號時用力憋氣，都會相當地敏感。

盲目長期口服止暈藥只能治標，更不宜貿然接受耳石復位術，建議先以電腦斷層確認此病，接著口服抗組織胺至少3個月，控制顳骨發炎，促使瘻管上方的氣房黏膜穩定，不再輕易地上下膨起及凹陷，病症就會緩解。

需注意的是，慢性前庭性偏頭痛、前庭性陣發症（動脈壓迫聽神經或腦幹）或聽神經瘤之症狀很類似此病，一樣會出現姿態性暈眩，治療策略迥異，宜先正確就醫。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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