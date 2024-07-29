不用舟車勞頓又有補助 雲林6年逾百對不孕夫妻圓了生育夢

台大醫院雲林分院生殖中心成立6年，成功孕育超過百名試管寶寶，小孩與父母回「娘家」與醫師們一起同樂。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院今（29）日邀請醫院成功孕育的試管寶寶回「娘家」一起慶祝該院生殖醫學中心成立6週年活動，場面熱鬧溫馨。雲林縣衛生局長曾春美指出，少子化縣府補助不孕夫妻人工生殖技術費，且可就近在台大雲林分院進行療程，6年來有300多人申請補助，有153人成功懷孕，圓了生育當父母的夢想。

36歲許小姐與先生結婚快5年，因曾罹患腦下垂體腫瘤一定要人工才能生育，婚後第一年就到台大雲林醫院生殖中心求子，很幸運一次就成功，第一胎是兒子，隔2年後又順利透過人工生殖順利生下女兒，當了二寶媽每天生活很忙碌卻很開心。

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38歲吳小姐結婚7年一直沒有懷孕，到台大雲林分院生殖中心求診，檢查發現2邊輸卵管都有阻塞，接受人工生殖療程，很順利一次就成功，生下一對雙胞胎女兒，現在已經滿3歲。

台大雲林分院院長馬惠明表示，2017醫院成立婦幼醫學中心，發現很多夫妻到外地諮詢不孕症及進行人工生殖療程，舟車勞頓費時又花錢，因此投資千萬成立生殖醫學中心，並配合中央與地方政府的人工生殖補助，幫助鄉親完成求子的願望。

婦產部主任黃楚珺指出，生殖中心除進行一般試管嬰兒外，也協助許多難孕求子家庭圓夢，如接受取精手術合併試管嬰兒、患有家族遺傳性疾病和子宮內膜癌治療完成後接受試管嬰兒治療的夫妻和寶寶等案例。

曾春美表示，縣府2020年補助不孕夫妻做人工生殖，截至今年5月底台大這邊有320人申請，有153人成懷孕，成功率超過5成，對縣內人口增加有很大貢獻，另今年還推出萬寶龍計畫，前3胎補助6萬元、第4胎以上補助13萬元，希望鄉親可以勇敢結婚、生子。

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