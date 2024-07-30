健康網》仙草軟嫩又消暑！ 中醫曝3類人少吃點：孕婦上榜

林敬哲指出，仙草是唇形科的草本植物，無論是飲料店的仙草茶、冰店的仙草凍，乃至冬天熱呼呼的燒仙草，都可以看見它的身影；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣又變熱了！看來要吃台灣常見的消暑聖品—仙草。鼎妍中醫診所主治醫師林敬哲在臉書粉專「中醫繪客室/林敬哲中醫師」發文表示，仙草有清熱利濕、涼血解毒的功效。而仙草做為消暑聖品，對某些族群來說，是不宜食用過多的，像是體質虛寒者；腸胃功能偏弱、易胃痛腹瀉者；正值生理期、孕期中的女性。

林敬哲指出，仙草是唇形科的草本植物，無論是飲料店的仙草茶、冰店的仙草凍，乃至冬天熱呼呼的燒仙草，都可以看見它的身影。傳說這種草是由天上仙人所賜，所以稱之為仙草。在客家話中，仙草凍有一個很典雅的名字「仙人粄/xienˊ nginˇ banˋ」。

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仙草乾怎麼來的？

林敬哲提到，每年的3-9月，是仙草的生長期，入秋以後則是採收的時間。仙草在採收後需要經過脫水的過程，像新竹地區的九降風，對仙草的脫水是得天獨厚的條件，也造就了新竹關西成為全台最大仙草產區。經過將近一年的乾燥熟成期（有的甚至更長），就變成現在市面上的仙草乾了。

仙草有治療效果

林敬哲說，仙草性味甘淡而寒，有清熱利濕、涼血解毒的功效，可以處理舉凡中暑、發熱、熱症感冒、皮膚過敏、風火牙痛、肌肉關節痛等症狀，咽喉疼痛、火氣大所造成的便祕。食用適量的仙草，也有幫助舒緩治療的效果。

他提醒，夏天來碗冰冰涼涼的仙草凍雖然很消暑，但仙草凍的凝固靠的是樹薯粉、地瓜粉等澱粉（也就是醣類），作為黏著成型的。吃得多，熱量攝取自然增加，要稍微節制一下份量。

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