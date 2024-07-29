健康網》營養不良也會胖！ 3症狀檢視是否「偏食」致肥

醫師指出，攝取的營養不均衡，少蔬果、蛋白質等也會導致肥胖；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「肥胖」是現代人的文明病，然而，造成肥胖的原因不一定與吃太多、吃太飽有關，小宙初日診所減肥專科暨家醫科醫師楊智雯表示，當「營養不足」時，體重也會失控！民眾不妨自我檢視是否「覺得易累？」「餐與餐之間特別想吃甜食？」「比旁人怕冷？」若答案是肯定的，小心營養攝取不均，若有肥胖困擾者需要檢視攝取的食物是否澱粉攝取過多？少蛋白質和維生素B？缺維生素C、D？以及喝過多咖啡、少喝水？

缺5大營養素 恐讓「人體超跑」難啟動

楊智雯指出，人體就像是一台超跑，要有好的表現，需要有良好的車體骨架、引擎、導航、輪胎與螺絲釘。而要讓人體骨架能夠有好的支撐，第一個關鍵就是蛋白質吃的量到底夠不夠；其他常見營養攝取不足的，還有維生素B、維生素C、維生素D以及鎂。

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楊智雯表示，「粒線體」是提供細胞能量的發電廠，而「肉鹼」像是導航系統，將脂肪酸帶進粒線體；「維生素」就好比螺絲釘，當維生素B不足時，粒線體也無法運轉、無法燃燒脂肪，造成脂肪堆積，也因為粒線體無法產生足夠的能量，讓人容易感到疲勞。簡單來說，當人體長期「營養不良」，哪怕你是一台「鑲金」的無敵超跑，也會無法啟動、中看不重用！

早餐吃2-3份飯糰+油條 澱粉攝取過多致血糖、體脂肪直線上升

楊智雯指出，臨床上遇到1名在工廠上班的50歲男性主管，因為工作需要大量體力，每天早餐都是吃飯糰和油條，有時甚至可以吃2- 3份，即便如此，還不到午餐時間就會出現飢餓感，血糖也忽高忽低難以控制，更自訴不論吃的份量再多、再豐盛，仍感覺體力不足、精神不濟。

經過抽血檢查，果然發現他的糖化血色素10嚴重超標（一般正常值在4.0-5.6%之間），三酸甘油酯350（正常值<150mg/dl）、體脂肪40%（正常值15%-25%）。

醫師提醒，若從早餐開始就吃飯糰等大量澱粉，連午、晚餐也是米飯多、菜肉少的飲食習慣，就會長期出現多種營養不足導致血糖和體脂肪上升；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

楊智雯解釋，該名個案從早餐開始就攝取大量澱粉，就連午、晚餐也是米飯多、菜肉少的飲食習慣，讓他長期出現多種營養不足的情況：包括蛋白質吃不夠，掉肌肉；維生素D缺乏影響肌肉合成；維生素B和肉鹼不足影響脂肪代謝；加上因為感覺疲倦，常常以咖啡、茶取代白開水，過量的咖啡因又影響鐵質吸收，使得肌肉缺氧而更無力，造成血糖和體脂肪直線上升。

楊智雯請患者做最基本的飲食調整，自從透過211餐盤飲食法（將餐盒平分為4等份，其中2份，也就是一半的比例是蔬菜；1/4的比例優質蛋白質，最後1/4的比例是優質澱粉），逐步降低澱粉進食量並開始大量攝取蛋白質與青菜，一個月後回診就明顯發現患者氣色變好，體重也掉了5公斤。

醫揭3大症狀 檢視營養不足導致的肥胖

●在同樣工作壓力下，疲憊感加重、焦慮情緒增加。

●吃完一餐後，餐間容易餓，特別想吃甜食。

●跟周遭親友相比，較為怕冷，尤其又以女性感受最明顯。

然而，最有效率又準確的診斷方式還是需要專業醫師進行抽血檢查、並結合體組成與營養代謝分析。

楊智雯強調，營養素不足雖然短期內不會影響身體機能，但長期忽視不僅可能導致肥胖問題，還會引發出心血管疾病、肌少症、荷爾蒙代謝等一系列異常狀況。與其等「超跑」故障才求救，不如盡早重視均衡飲食，讓身體保持最佳狀態。

楊智雯醫師提醒，可從3大症狀斷是否是營養不良導致的肥胖。（小宙初日診所提供）

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