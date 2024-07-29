健康網》「轉大人」黃金點在青春期！ 中醫解密轉骨3步驟

中醫師表示，小兒轉骨的最佳時期為「青春期」，一般建議在10-12歲間，在第二性徵開始出現時便可以進行轉骨；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕把握「小兒轉骨」黃金期，讓孩子贏在起跑點！翰醫堂中醫診所中醫師在臉書粉專「翰醫堂中醫診所」發文分享小兒轉骨重要的3階段，先調整孩子的飲食、作息，再來使用中藥、針灸、推拿等方法進行調理，最後是鞏固調理效果，防止反彈。另外，小兒轉骨的最佳時期為「青春期」，一般建議在10-12歲間。

轉骨黃金3階段

第1階段：主要調整孩子的飲食、作息等習慣，為轉骨調理打下基礎，一般需要1-3個月。

請繼續往下閱讀...

第2階段：此階段主要使用中藥、針灸、推拿等方法進行調理，一般需要1-2年。

第3階段：又稱鞏固階段，此階段主要鞏固調理效果，防止反彈，一般需要3-6個月。

了解小兒轉骨 青春期最佳

中醫師指出，小兒轉骨是指兒童進入青春期，由兒童體格發育漸為成人體格的過渡階段，在身高、體型、心智及內分泌所產生的綜合性變化。在第二性徵開始出現時便可以進行轉骨，女生大約是四五年級，初經未來之前；男生則在國小六年級至國一。在此期間，孩子的骨骼、肌肉、生殖系統等都會迅速發育，身高、體重等指標，都會有明顯的增長。

春秋適合服用轉骨方

中醫師表示，春天是萬物生長萌發的季節，秋天則是為即將邁入冬天做準備，進入儲存的階段。配合節氣服用轉骨方，能夠讓身體在秋天儲存能量，到了春天身體對應著節氣，能夠達到最好的長高發育效果。

他說，若孩子第二性徵已經出現一段時間，甚至女孩初經已來潮，就不需拘泥於春秋兩季。另外，過早服用轉骨方，可能導致生長板提早癒合，反而造成長不高的情況，故服用轉骨方實際清況，應諮詢中醫師調整服用的時間和頻率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法