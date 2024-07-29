健康網》五月天石頭腰椎滑脫 醫解析治療法

五月天石頭（右）身體出狀況，將暫時退出巡演行列。（相信音樂提供）

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五月天石頭腰椎滑脫退出表演 老婆8字吐現況

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕五月天團員石頭近日傳出因之前運動受傷造成腰椎滑脫，須暫停舞台演出，好好靜養；所以未來部分場次的巡演，將退出演出陣容。在經紀公司發表聲明後，老婆「狗狗」也在社群寫下：「一切都會好好的呦！」

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人一博愛復健科診所院長李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文分享個案：「醫生你好，我五年前就被診斷出腰椎第四、第五節滑脫，那時醫生有建議開刀，後來我去復健拉腰做了一年多終於改善，想不到解封後出國搬行李後腰部又痛起來，照MRI（磁振造影）發現有椎間盤壓迫到神經」

李炎諭看過他帶來的MRI，問他：「這次醫師應該也建議開刀吧？是第二級的滑脫合併神經根壓迫。」患者回答「對啊，後來多問了一位外科醫師也是建議開刀」。「我了解了，那你應該是不想開刀才來找我，看有沒有手術以外的建議對吧？」

患者果斷地回「沒錯！」。李炎諭補充，「一般來講，第一級跟第二級的腰椎滑脫保守治療就可以了，但確實有10~15%的患者還是需要手術，所以我們還是努力一下好好運動、減重跟復健囉！」

李炎諭說明腰椎滑脫的保守治療：大部分（75%）的人都是第一級，所以要開刀的還是少數，要特別提一下的是「島型」腰椎滑脫跟退化型很不一樣，常出現在年輕男性（十幾二十歲那種），會出現第五腰椎第一薦椎的椎弓解離，而且早期不一定有症狀，幸好跟退化型一樣，大部分是不用開刀的。

李炎諭說明，腰椎滑脫是指上下兩節腰椎錯位的情形，第五腰椎／第一薦椎（L5／S1）最常見，第四、五腰椎次之。病因有：退化、島型（椎弓解體）、先天、病理（如癌症）、外傷。風險因子有年紀、肥胖、女性、小面關節角度大。症狀有腰痛、隨姿勢變換加重、可能合併坐骨神經痛、下肢麻痛、甚至無力、不良於行。

診斷藉由X光可分級、MRI可評估神經壓迫與椎間盤病灶。分級：第一級：<25%、第二級：25-50%、第三級：50-75%、第四級：>75%。

第一、二級原則上保守治療即可（仍有10-15%需手術），第三、四級建議手術。

治療：避免負重、體重管理、護腰、牽引治療、運動治療、手術治療。運動治療則有伸展髂腰肌、橋式運動以及死蟲運動。

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