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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「肝」我們的事！ 營養師：吃「這些」降脂肪堆積

2024/07/29 12:00

營養師指出，鮭魚、鯖魚、秋刀魚、堅果類，含有多元不飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪酸，是「好的」油脂；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕昨（28）日是世界肝炎日，平時除了篩檢、追蹤外，也可以透過日常飲食來加強保養肝臟。國健署邀請營養師在臉書粉專「食在好健康」發文分享護肝辦法，首先要有好的「油」脂，像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚等；避免攝取精製糖以及少飲酒，都可以減少脂肪堆積，降低脂肪肝風險。

護肝飲食3技巧

●好的「油」脂

營養師指出，鮭魚、鯖魚、秋刀魚、堅果類，含有多元不飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪酸，是「好的」油脂。平常可以多選擇這些魚類，並每天攝取一茶匙堅果，可以幫助身體降低肝臟脂肪、減少發炎反應。

●避免精製糖

營養師表示，聽到「脂肪肝」都會以為跟吃太多高油脂的食物有關，但其實精製糖也是造成脂肪肝的元兇之一。攝取過多的精製糖，會導致脂肪更容易堆積在肝臟，造成脂肪肝。平常避免含糖飲料、甜點，料理中也應該減少以糖調味的烹調方式。如果喜歡吃起來甜甜的，可以適量加入的水果或者乳品，利用食材本身的甜味取代添加糖。

●少飲酒

營養師提到，酒精也是造成體內三酸甘油脂上升，導致脂肪堆積的原因之一。所以聚餐應酬多，盡量以無糖茶或無酒精飲料為主，減少酒精攝取量。

營養師提醒大家，除了「吃好油」、「避免精製糖」、「少飲酒」之外，飲食上也別忘了攝取足夠的蔬菜、水果，膳食纖維可以幫助脂肪代謝，減少脂肪在肝臟堆積，降低脂肪肝風險，而且蔬果中的植化素也具有抗氧化、抗發炎作用，都是護肝的好夥伴！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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