健康網》1行為罹癌風險增69％！ 猝死、失憶上門「一堆人中」

醫師提醒，長期熬夜，會提高許多疾病罹患風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是不是一到假日，捨不得睡，恨不得玩得通宵；或是常常為了工作熬夜呢？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，長期熬夜，易增發胖、失憶、皮膚受損、猝死，以及罹癌風險，其中有國外研究發現，睡眠時間短與癌症風險升高有關，睡眠不足7小時，罹癌風險更增加69%。因此充足睡眠，「不要熬夜、不要日夜顛倒」，有助於降低很多疾病的風險，別等到生病了，才一直問自己「為什麼自己會罹癌？」

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，「父母給我們健康身體長大，不是用來熬夜的！」保持健康身體狀況，是每位成年人最好的反哺恩。長期熬夜，會帶來很多疾病的風險。有些科學家稱熬夜為報復性的睡前拖延症 （Revenrge Bedtime Procrastination，RBP），尤其在年輕人、工作專業人士中，日益普遍，犧牲睡眠時間，沉溺於夜間娛樂活動，彌補白天時間上的失控感。不過，若是長期熬夜恐增以下風險：

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●容易發胖：身體在睡覺時會分泌「瘦體素」，但長期熬夜，會影響瘦體素分泌，使體內脂肪分解減慢，容易發胖！芝加哥大學1項研究發現，熬夜睡眠不足，也就是睡覺少於8小時的參與者們，選擇脂肪含量較多的食物，是睡眠8小時以上的2倍。況且「防肥」，其實也是「防癌」之一。

●易失憶：熬夜時，交感神經未得到充足休息，白天就會出現頭昏腦脹、記憶力減退等狀況。久而久之，還會出現腦袋神經快速退化、失眠等問題，使得年紀輕輕出現失憶現象。更有研究發現，相比於睡滿8小時，熬夜者大腦平均都會提早衰老1-2歲。

●皮膚受損：長時間熬夜，會讓內分泌和神經系統失調，使皮膚乾燥、彈性差、晦暗無光，出現暗瘡、粉刺等問題，加速皮膚老化現象。

●猝死風險增：長期日夜顛倒的人，不只脾氣變差，還會使身體內臟得不到及時調整，心血管疾病風險增加，增加猝死風險。尤其壯年男性，都以為年輕身體還好，殊不知心血管系統受不了，常常會一時罷工，就造成不能接受的猝死。其實年輕的猝死，很多都會有熬夜的記錄！

●容易罹癌：2023年7月《癌症》國際期刊上，有1項關於睡眠習慣、時間與癌症風險的研究，從1.4萬多人的分析發現，睡眠時間短與癌症風險升高有關。與夜間睡眠時間為6-8小時者相比，睡眠時間小於6小時者，罹癌風險升高41%；相比於夜間睡眠7-8小時者，睡眠不足7小時，罹癌風險更增加69%。

黃軒強調，保證充足睡眠，就是「不要熬夜、不要日夜顛倒」，有助於降低患很多疾病的風險！別等到罹癌或生病了，才一直問自己「為什麼自己會罹癌？」長期熬夜，可能在10-20年之後，會罹患許多疾病，也可能在短時間內一直在發生。

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