颱風過後清理家園作好個人防護 避免感染類鼻疽

南投縣衛生局提醒民眾，颱風過後務必清除積水容器，防病媒蚊孳生。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕凱米颱風襲台帶來強風豪雨，近期各地仍持續有降雨機會，導致部分地區積水或淹水，南投縣衛生局提醒民眾，災後清理家園時應作好個人防護，除落實「清除、清理、消毒」防疫三步驟，也勿赤腳或穿拖鞋，避免感染類鼻疽、破傷風或鉤端螺旋體。

颱風過後清理家園，可用1公升水+10毫升含氯漂白水稀釋消毒物品。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局指出，風災後一週為登革熱防治關鍵期，降雨後排水溝及花盆、輪胎、水桶等容器易積水孳生病媒蚊，應主動巡視居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，將積水倒掉並澈底清除，有廢棄型廢棄大型容器，務必做好環保回收清除，使用中的儲水容器則務必刷洗後並加蓋或加掛細網，預防病媒蚊孳生。

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此外，豪雨過後易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被鐵釘、鐵片生鏽器物割傷，有傷口切勿接觸汙水，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

衛生局強調，蓄水池等如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用，限、停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，請立即通報當地自來水事業單位處理，物品則可用1公升水+10毫升含氯漂白水稀釋消毒。

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