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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

臉色蒼白、食慾差 竟是自體免疫性胃炎上門

2025/01/20 15:19

蔡松茂醫師提醒，女性或甲狀腺疾病患者若出現不明原因的貧血，應儘早接受檢查，以排除自體免疫性胃炎的可能性。（記者陳建志攝）

蔡松茂醫師提醒，女性或甲狀腺疾病患者若出現不明原因的貧血，應儘早接受檢查，以排除自體免疫性胃炎的可能性。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中48歲陳小姐，因臉色蒼白、食慾不振及體重減輕，就醫後發現是維生素B12缺乏導致的大球性貧血，確診為「自體免疫性胃炎（AIG）」，經治療定期注射維生素B12後，順利恢復健康；另1名40歲詹小姐，長期飽受胃部不適及貧血困擾，也被診斷罹患「自體免疫性胃炎」，並合併橋本氏甲狀腺炎，經鐵劑注射與新陳代謝科會診後，症狀終於改善。

長安醫院肝膽腸胃科醫師蔡松茂表示，自體免疫性胃炎（AIG）是1種慢性疾病，患者的免疫系統誤將胃壁細胞當成敵人進行攻擊，導致胃黏膜受損並逐漸萎縮，全球發生率約為0.5%至2%，但在台灣尚缺乏大規模的統計數據。2名患者皆是透過胃鏡發現胃黏膜萎縮的情況，經切片檢查和血液檢測胃壁細胞抗體，才確定罹患自體免疫性胃炎。

患者的胃鏡圖顯示胃內皺褶消失，黏膜呈現萎縮及光滑的表面紋理，部分區域血管紋明顯，這是慢性萎縮性胃炎的典型特徵。（記者陳建志翻攝）

患者的胃鏡圖顯示胃內皺褶消失，黏膜呈現萎縮及光滑的表面紋理，部分區域血管紋明顯，這是慢性萎縮性胃炎的典型特徵。（記者陳建志翻攝）

蔡松茂指出，該疾病在早期沒有明確的臨床症狀，隨著疾病進展，胃黏膜萎縮加重後，患者常出現消化不良、餐後飽脹等非特異性症狀，甚至因鐵質或維生素B12吸收不良而引發貧血，進一步導致疲憊、臉色蒼白、運動能力下降及體重減輕等問題。這種疾病多見於女性，且約40%的患者同時會罹患自體免疫性甲狀腺疾病，如橋本氏甲狀腺炎。

蔡松茂指出，萎縮性胃炎患者罹患胃癌的風險是一般人的3倍，每年有約0.1-0.3%的機率可能進展為胃腺癌，並有0.4-0.7%機率可能發展成為第一型神經內分泌瘤。因此建議AIG患者定期接受胃鏡檢查，早期發現並預防胃癌發生。

蔡松茂提醒，若女性或甲狀腺疾病患者出現不明原因的貧血，應儘早接受檢查，以排除自體免疫性胃炎的可能性。只要按時治療，大多數患者都能有效改善貧血，恢復正常生活品質。

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