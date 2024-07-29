健康網》5招吃對蛋白質！ 營養師曝「2時間點」吸收率最佳

營養師指出，增肌減脂可以優先選鮭魚這類富含白胺酸食物，運動後也可以選擇優質蛋白質如雞蛋；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕選對蛋白質很重要，對減重、控制三高、肌少症預防以及兒童成長等都有益處。營養師劉怡里於臉書粉專「劉怡里 營養師」發文分享5招正確攝取蛋白質方法，其中提到，每餐至少要吃兩份蛋白質（約一個掌心大），而早餐跟午餐是吸收率最好的時刻。

●選擇烹調方式比選擇白肉重要：例如炸雞跟滷牛腱，當然選擇滷牛腱。

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●餐餐都要有蛋白質：平均攝取是最健康的，豆、魚、蛋、肉類都可以輪流攝取，避免僅吃固定那幾種。

●蛋白質的吸收率：早餐跟午餐吸收最好，所以每餐至少吃兩份蛋白質（約一個掌心大）。

●富含白胺酸的蛋白質：增肌減脂的好選擇，可以優先考量鮭魚、牛腱、毛豆、虱目魚等。

●運動後補充蛋白質：運動後半小時到一小時內吃優質蛋白質，可以有效的幫助肌肉合成，選擇乳清蛋白、牛奶、豆漿、雞蛋也是不錯的選擇。再搭配維生素B6豐富的香蕉，有助蛋白質吸收。

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