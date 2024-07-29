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健康網》蛋白質、鈣沒輸鮮奶！ 保久乳能放室溫關鍵在「這」

2024/07/29 07:31

營養師指出，保久乳與鮮乳營養差異不大，殺菌過程僅會減少一些熱敏感營養素（如維生素C），而乳品最主要的蛋白質、鈣質則不受影響；示意照。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「為什麼保久乳跟鮮乳不同，可以放室溫底下？」、「營養是不是輸鮮奶？」提到保久乳多有這樣的疑惑，國健署邀請營養師於臉書粉專「食在好健康」發文解惑，保久乳之所以能放室溫，是因製造過程經高溫或高壓殺菌，降低含菌量的緣故。其實它與鮮乳營養差異不大，殺菌過程僅會減少一些熱敏感營養素（如維生素C），而乳品最主要的蛋白質、鈣質則不受影響。

常見迷思1：保久乳營養比較少？

營養師表示，其實保久乳的營養跟鮮乳差異不大！雖然殺菌過程會減少一些熱敏感的營養素（例如維生素Ｃ），但乳品最主要的蛋白質、鈣質等營養素是沒有影響的，保久乳對許多人來說是更方便、更好保存的乳製品，可以把保久乳安排進「每天早晚一杯奶」的飲食規劃中。

常見迷思2：保久乳為什麼可以放室溫？

營養師解答，保久乳之所以可以放在室溫，是因為製造過程中，經過更高溫或更高壓的殺菌方式，將含菌量降至更低，因此可以放在室溫並延長保存期限。

另提醒，乳品的鈣質吸收率高於豆製品、蔬菜、堅果種子的鈣質，因此想要吃到充足的鈣質，千萬別忘了每天早晚一杯奶，喝足乳品補充鈣質。

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