愛得太快太頻繁？小心成為劈腿高危群

研究揭示容易墜入愛河的人更容易出軌。(情境照)

〔編譯陳成良/綜合報導〕一項由挪威卑爾根大學(University of Bergen)心理學系進行的最新研究,近日發表在《心理學前沿》(Frontiers in Psychology)期刊上,挑戰了我們對愛情的傳統認知。研究發現,那些容易且頻繁墜入愛河的人——被稱為具有高「情感多產性」(emophilia)的人——可能更容易出軌。這個發現不僅對個人感情生活有重要啟示,也為心理學家理解人類情感和關係提供了新的視角。

據科學媒體《IFLScience》25日,報導研究團隊招募了2,600多名挪威和瑞典志願者,採用「情感多產量表」(Emotional Promiscuity Scale,EPS)來測量參與者的情感多產程度。這項研究的重要性在於它首次在北美以外的地區驗證了情感多產性這一概念,為其作為一種普遍人格特質提供了更多證據。

請繼續往下閱讀...

研究結果顯示,情感多產性與「黑暗三元性格」(dark triad),包括:擅長操控他人的「馬基維利主義」(Machiavellianism)、缺乏同理心的「精神病態」,以及過於看重自我的「自戀」,有微弱的正相關。然而,它也與一些積極特質如外向性、親和性和開放性呈現微弱的正相關。這種複雜的關聯模式表明,情感多產性並非單純的負面特質,而是一種多面向的人格特徵。

研究的核心發現是,情感多產性與一個人的戀愛關係數量和不忠行為次數呈正相關。研究人員推測,這可能是因為容易戀愛的人更容易頻繁地進入新的感情關係,也更容易對關係之外的人產生浪漫情感。然而,研究人員也謹慎地指出,由於研究設計的限制,無法確定因果關係。

這項研究的一個重要貢獻是它挑戰了我們對愛情的浪漫化看法。正如貓王(Elvis Presley)在歌曲中唱道:「智者說,只有傻瓜才會衝動行事。但我無法不愛上你。」(Wise men say, “Only fools rush in.” But I can’t help falling in love with you.) 這項研究提醒我們,那些似乎總是快速陷入愛情的人可能需要更多的自我反思和謹慎。

然而,研究人員強調,仍需要更多跨文化研究來確立情感多產性作為一種普遍特質的地位。同時,他們也提醒我們要謹慎解讀這些發現,因為愛情和關係的複雜性遠非單一研究所能完全解釋。

報導指出,這項研究為心理學家、關係治療師和普通大眾提供了新的思考角度,幫助我們更好地理解自己和他人的感情模式,以及這些模式如何影響我們的關係品質和忠誠度。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法