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健康網》多吃「高纖維」不發胖！ 菠菜、香蕉、糙米都上榜

2024/07/28 17:28

醫師舉例，蔬菜中菠菜、花椰菜、甘藍和胡蘿蔔等，屬高纖維食物，能促進釋放調節食慾的荷爾蒙分泌，減少飢餓感，有助於體重管理；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重最怕控制不了食慾，讓努力功虧一簣！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究表示，高纖維飲食中含促進釋放調節食慾的荷爾蒙，有助於體重管理，相較之下，低纖維飲食會使食慾增加，體重上升，因此列舉一些高纖維食物，如黑豆、綠豆等豆類；燕麥、糙米和藜麥等全穀類食物；菠菜、花椰菜、甘藍和胡蘿蔔等蔬菜；蘋果、香蕉等，促進荷爾蒙釋放，控制食慾，預防肥胖，維持健康。

高纖維飲食 促進釋放調節食慾荷爾蒙

為何高纖維飲食，有助於體重管理和預防肥胖？黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，有國外研究顯示，高纖維飲食能促進釋放調節食慾的荷爾蒙，例如PYY（胰高血糖素）和GLP-1（葡萄糖依賴性胰島素促分泌素）。這些荷爾蒙有助於減少飢餓感和促進飽腹感，有助於體重管理和預防肥胖。相比之下，低纖維飲食則不利於這些荷爾蒙的釋放，可能會導致食慾增加和體重上升。

●PYY：是1種由腸道內分泌的荷爾蒙，主要在食物進入小腸時釋放，能抑制食慾，減少飢餓感，並促進飽腹感。而高纖維飲食，可增加PYY的釋放，有助於體重管理。

●GLP-1：同樣是由腸道內分泌的荷爾蒙，主要在進食後釋放，有助於調節血糖，也能減少飢餓感，因此纖維豐富的飲食，便能增加GLP-1的分泌。

黃軒舉例，常見的高纖維食物，包括：黑豆、綠豆、紅豆和鷹嘴豆等豆類；燕麥、全麥麵包、糙米和藜麥等全穀類食物；蔬菜中菠菜、花椰菜、甘藍和胡蘿蔔等，屬高纖維；蘋果、梨、覆盆子和香蕉等水果，富含纖維；杏仁、亞麻籽和奇亞籽等堅果和種子，含有豐富的纖維。若飲食能增加高纖維食物，便能顯著改善健康狀況，促進荷爾蒙的釋放，從而改善食慾控制，有助於預防肥胖和維持健康體重。

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