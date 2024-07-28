潛在的肥胖治療突破！大腦隱藏受體現身

大腦新受體或將改變肥胖治療策略；示意圖。（路透社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕肥胖問題日益嚴重，除了生活習慣，基因也可能扮演著重要角色。科學家們一直致力於尋找新的肥胖治療方法，而最近一項重大發現，可能為我們帶來新的希望！

據《每日科技網》（scitechdaily）24日報導，德國萊比錫大學（Leipzig University）和杜塞爾多夫海因里希·海涅大學（Heinrich Heine University Düsseldorf）的研究團隊，近日在《訊號轉導與靶向治療》（Signal Transduction and Targeted Therapy）期刊上發表了一項重要研究，揭示了大腦中一個控制食慾的「秘密開關」。這個「秘密開關」就是「拉緹羅菲林1」（latrophilin 1）受體。

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這項研究的帶領者，萊比錫大學醫學院的朵琳·索爾博士（Dr. Doreen Thor）表示：「我們對於食物攝取調控因子的了解仍不完整。此次研究揭示了一個之前被忽略的受體的潛在作用。」

拉緹羅菲林1受體，過去主要研究其在大腦中與突觸形成和發育相關的功能，但未曾涉及其對食物攝取的影響。Latrophilin 1是一種G蛋白偶聯受體，因其能與神經毒素拉緹羅毒素（latrotoxin）結合而得名。這種毒素由包括地中海黑寡婦毒蛛在內的一些蜘蛛分泌，並以Latrophilin 1受體作為主要的神經靶點結構。

研究團隊發現，Latrophilin 1受體存在於大腦控制食慾的區域以及脂肪組織中。在研究中，缺乏該受體的小鼠顯示出食量增加和體能活動減少的情況。儘管這些小鼠最初體重正常，但在隨後4個月內變得顯著超重，這也引發了與肥胖相關的常見併發症，如脂肪肝和糖尿病。

此外，研究人員在萊比錫肥胖研究小組的測序數據中發現了Latrophilin 1的一種受體變異，這種變異出現在一名超重患者身上。細胞培養研究顯示該變異功能受損，提示這個受體可能在肥胖發展中扮演重要角色，不僅僅是在動物模型中，也可能在人類中。

研究人員希望進一步研究這個受體，看它是否可以成為治療肥胖的藥物靶點。如果這個「開關」真的可以被「調控」，那麼未來我們可能可以藉由藥物，幫助人們控制食慾，減少肥胖的發生。這個發現讓我們更加了解大腦如何控制我們的食慾，也讓我們看到了治療肥胖的新希望。

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