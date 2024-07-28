728世界肝炎日》8飲食不當「肝苦人」！ 它消疲勞又減脂肪

醫師舉例，蛤蜊富含牛磺酸，具抗疲勞效果，還能減少脂肪囤積肝臟，是護肝食物之一；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（28）日是世界肝炎日！據112年衛福部統計顯示，肝癌位居國人癌症10大死因第2位，顯示護肝的重要性。初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航整理護肝7飲食，包括：黑芝麻、薑黃、蜆仔、蛤蜊、魚油、人參、優質蛋白質，以及綠色蔬菜。其中蜆仔、蛤蜊富含牛磺酸，具抗疲勞效果，也能減少脂肪囤積肝臟。

肝是沉默器官 一旦有症狀已是肝病晚期

魏士航在臉書專頁「初日診所」與影片強調，肝臟是沉默的器官，肝病早期通常沒有明顯症狀，一旦有狀況時，大多已是肝病晚期。其實傷肝行為藏在日常生活中，長期壓力大也可能導致肝硬化！當健康的肝臟發炎、肝指數上升時，會導致脂肪肝形成，恐致肝臟纖維化，演變成肝細胞癌或肝硬化危機。

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針對脂肪肝，魏士航進一步指出，當脂肪比例超過5％時，就有脂肪肝問題，其與糖尿病、高血壓、慢性腎臟病等相關，使心血管疾病風險增加2倍，罹癌風險增33％。所以平日保養照護就非常重要，因此提供逆轉脂肪肝4準則：

●吃得適當：遵守211餐盤飲食法，攝取適當的碳水化合物，增加蔬菜和蛋白質的攝取；避開酒精和果糖攝取，以免造成的肝臟負擔；補充益生菌。

●適時紓壓：每天找1小段me time，遠離壓力源，就能減輕長期壓力對身體帶來的危害。

●睡眠充足：固定睡眠時間、避免睡前大量運動、避免睡前大量進食、妥善安排睡眠環境。

●規律運動：運動可增加脂肪酸氧化、減少脂肪生成，以及減少細胞損傷，因此規律安排運動時間，更是逆轉脂肪肝不二法則。

醫師表示，運動可增加脂肪酸氧化、減少脂肪生成，以及減少細胞損傷，因此規律安排運動時間，是逆轉脂肪肝不二法則；圖為情境照。（圖取自freepik）

護肝飲食 優質蛋白質修復肝臟

●黑芝麻—抗氧化：富含芝麻素，幫助抗氧化，避免自由基的攻擊，建議每天攝取量為10公克。

●薑黃：抗氧化、促進膽汁分泌、減少發炎物質產生，建議每天攝取200毫克。

●蜆仔、蛤蜊—抗疲勞：富含牛磺酸，具抗疲勞效果，亦可減少脂肪囤積肝臟。

●魚油—抗發炎：Omega-3脂肪酸助抗發炎。

●人參—助修復：降低血清中的GOT、GPT含量，建議每日200毫升人參萃取物。

●優質蛋白質：肝細胞是由蛋白質組成，優質蛋白質是修復肝臟不可或缺的營養素。

●綠色蔬菜—助代謝：富含維生素B，是肝臟代謝能量好幫手。

初日診所減重專科暨家庭醫學專科醫師魏士航。（初日診所提供）

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