健康網》B肝疫苗要不要補打？ 食藥署建議高風險族群追加

食藥署建議，高風險患者可自費追加1劑疫苗，一般民眾則無需施打追加劑；圖為情境照。（資料照）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肝病是台灣的國病，但從1986年開始實施新生兒全面施打B肝疫苗後，國人的肝癌罹患率也大幅下降。成人健檢發現「B肝表面抗原抗體呈現陰性」，是否有需要再追加一劑疫苗？食藥署建議高風險患者自費追加1劑疫苗，一般民眾則無需施打追加劑。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，在疫苗出現前，台灣的B肝帶原率有15-20%，在世界排行前段班，於1984年優先向高風險孕婦的新生兒接種疫苗，1986年領先全球讓新生兒全面施打，這項政策也受到國際注目，成為其他國家跟隨的目標。

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B肝高風險族群

衛福部說明，B型肝炎主要藉由體液或血液，經親密接觸、輸血、注射等途徑傳染，建議B型肝炎感染高危險群，如血液透析病人、器官移植病人、接受血液製劑治療者、免疫不全者；多重性伴侶、注射藥癮者；同住者或性伴侶為帶原者；身心發展遲緩收容機構之住民與工作者；可能接觸血液之醫療衛生等工作者，可自費追加1劑疫苗。

沒B肝抗體不代表免疫系統沒記憶

衛福部樂生療養院感染科主任張瑩雯表示，B肝抗體會隨年齡增長而消失，但沒有抗體不代表免疫系統沒有記憶，只要補打疫苗後、抗體量增高，就代表有成功喚起免疫記憶。

張瑩雯提到，現在成為B肝帶原者的風險越來越小，建議高風險族群才需要補打。

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