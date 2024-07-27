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健康網》拒絕GG像起司 改善包皮垢3招
林曉雲／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天氣熱不只皮膚會出現皮垢，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻指出，包皮上也會出現包皮垢，看起來像是黃色、粉紅色、純白、藍色起司，想改善很簡單，每天要翻開來洗、穿寬鬆的內褲、割包皮，就能拒絕「起司」問題。
高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文說明，包皮垢與皮垢一樣是角質、汗水、分泌物的混和物。這些混和物都是包皮上細菌、真菌的好食品，被它們吃過的代謝物就會發臭。
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高銘鴻提到，由於包皮整個被「包」住，包皮垢像慢火熬煮一樣，氣味就是臭中之臭，天氣一熱，包皮垢越多，細菌真菌吃得更開心，長得越多，然後發生包皮龜頭炎。
高銘鴻表示，各種顏色的包皮垢跟菌種、體質、有沒有出血、飲食習慣有關係，想要改善包皮垢問題很簡單：
●每天都要翻開來洗，看起來很簡單，但實際上不是每個人都做得到。
●穿寬鬆的內褲，皮儘量往後拉，讓頭隨時透氣。這種事要有點決心，一開始一定會蠻「刺雞」。
●割包皮，沒有包皮，就沒有包皮垢，小弟弟乾爽，也就沒有包皮龜頭炎了。
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