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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》「小弟弟」沒精神？ 中醫曝4大類體質易陽痿

2024/07/27 17:57

王俊潔表示，男性性功能是複雜的生理過程，包含神經、血管循環，與男性荷爾蒙等因素調控，也會受到局部的解剖構造，與心理因素影響；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕性功能問題一直是許多男性想解決的，了解4大類陽痿體質，找出根本原因才能對症治療。翰醫堂新板中醫診所醫師王俊潔在臉書粉專「翰醫堂中醫診所」發文說明4大類男性陽萎體質及症狀：命門火衰—面色白、頭暈、精神萎靡；心脾虧虛—面色青、精神不振；恐懼傷腎—精神苦悶、膽怯多疑、無法勃起；濕熱下注—小便黃、下肢痠軟。

性功能障礙原因

「為何會出現陽痿症狀？」王俊潔表示，男性性功能是複雜的生理過程，包含神經、血管循環，與男性荷爾蒙等因素調控，也會受到局部的解剖構造，與心理因素影響，只要其中一個環節不正常，就可能造成男性性功能障礙。

他指出，根據統計結果，隨著病患的年齡增長，造成男性性功能障礙的比率也會逐年增加。男性性功能障礙又可分為3類：勃起功能障礙（俗稱陽痿）、射精功能障礙（早洩、延遲性射精、無射精、遺精等）、性慾減退，其中以勃起功能障礙的患者所佔的比率最多。

中醫師表示，4類陽痿體質其中一類是心脾虧虛，症狀：見面色青，精神不振，失眠不安；圖為情境照。（圖取自freepik）

陽萎體質及中醫調理方法

●命門火衰

症狀：通常症見面色白，頭暈，精神萎靡，腰膝痠軟。

病因：多因縱情聲色太過，傷及本源，以致命門火衰。

中醫調理：補腎溫陽。

●心脾虧虛

症狀：通常症見面色青，精神不振，失眠不安。

病因：平日思慮過多，休息不足，損傷心脾。

中醫調理：補益心脾。

●恐懼傷腎

症狀：通常症見精神苦悶，膽怯多疑，心悸失眠。

病因：此屬於有陰影或壓力導致心腎受損，不能勃起。

中醫調理：補養心腎。

●濕熱下注

症狀：通常症見小便黃，下肢痠軟。

病因：因體內濕熱下行，肝腎真陽受損。

中醫調理：清熱利濕。

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