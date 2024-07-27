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健康網》「小弟弟」沒精神？ 中醫曝4大類體質易陽痿
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕性功能問題一直是許多男性想解決的，了解4大類陽痿體質，找出根本原因才能對症治療。翰醫堂新板中醫診所醫師王俊潔在臉書粉專「翰醫堂中醫診所」發文說明4大類男性陽萎體質及症狀：命門火衰—面色白、頭暈、精神萎靡；心脾虧虛—面色青、精神不振；恐懼傷腎—精神苦悶、膽怯多疑、無法勃起；濕熱下注—小便黃、下肢痠軟。
性功能障礙原因
「為何會出現陽痿症狀？」王俊潔表示，男性性功能是複雜的生理過程，包含神經、血管循環，與男性荷爾蒙等因素調控，也會受到局部的解剖構造，與心理因素影響，只要其中一個環節不正常，就可能造成男性性功能障礙。
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他指出，根據統計結果，隨著病患的年齡增長，造成男性性功能障礙的比率也會逐年增加。男性性功能障礙又可分為3類：勃起功能障礙（俗稱陽痿）、射精功能障礙（早洩、延遲性射精、無射精、遺精等）、性慾減退，其中以勃起功能障礙的患者所佔的比率最多。
陽萎體質及中醫調理方法
●命門火衰
症狀：通常症見面色白，頭暈，精神萎靡，腰膝痠軟。
病因：多因縱情聲色太過，傷及本源，以致命門火衰。
中醫調理：補腎溫陽。
●心脾虧虛
症狀：通常症見面色青，精神不振，失眠不安。
病因：平日思慮過多，休息不足，損傷心脾。
中醫調理：補益心脾。
●恐懼傷腎
症狀：通常症見精神苦悶，膽怯多疑，心悸失眠。
病因：此屬於有陰影或壓力導致心腎受損，不能勃起。
中醫調理：補養心腎。
●濕熱下注
症狀：通常症見小便黃，下肢痠軟。
病因：因體內濕熱下行，肝腎真陽受損。
中醫調理：清熱利濕。
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