健康網》結紮手術不會痛？ 醫解3疑惑：小弟弟雄風依舊

高銘鴻指出，輸精管結紮術是目前最有效、最可靠、且最安全的節育方式之一；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕輸精管結紮術是目前最有效、最可靠、且最安全的節育方式之一。三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文幫考慮進行手術的人解惑：結紮後還是會殘留一些精子，需要經過20到30次射精，才能清除所有的精子；可以重振雄風，不影響性器官；手術理論上不會太疼痛，但可能會有輕微的不適，可以冰敷緩解。

確定不想要生孩子？

高銘鴻指出，輸精管結紮術是一種永久性的絕育方法。雖然可以通過輸精管重接手術，來恢復生育能力，但無法保證成功率。另一方面所有手術都有風險，因此務必慎重考慮，思考周全才下決定。

請繼續往下閱讀...

確保家人同意決定？

高銘鴻在診間諮詢時，會問患者與另一半的關係狀況，確保雙方都同意這樣做，也沒有會後悔的疑慮。因為這不僅是患者的決定，還會影響到伴侶和家庭。

高銘鴻提到，手術只是阻止精子通過兩條輸精管到達陰莖，不會改變性慾或射精功能；示意圖。（圖取自freepik）

不用再擔心懷孕？

高銘鴻表示，結紮後精液還是殘留有一些精子，需要經過20到30次射精，才能清除所有有活力的精子。除此之外，他建議要再到診間進行精液分析，確保結紮手術成功，精液中已經沒有任何小蝌蚪，在確定之前，還是要採用避孕措施。

沒辦法重振雄風？

「不會！」高銘鴻提到，輸精管結紮術並不影響性器官。手術只是阻止精子通過兩條輸精管到達陰莖，不會改變性慾或射精功能。睪丸仍然會產生精子，只是這些精子無法到達陰莖，最終會被身體吸收。

輸精管結紮術會痛嗎？

高銘鴻說，理論上不會太疼痛，但可能會有輕微的不適。有些男性在手術過程中會有拉扯感，手術通常需要15到30分鐘。手術後幾天內可能會感到輕微疼痛，可以試著多休息跟冰敷，應能有效緩解。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法