全國長照聯繫會議登場 新北分享「醫動養」智慧照護

全國長照業務聯繫會議開幕式由林口區善安社區照顧關懷據點律動隊帶來太鼓表演。（新北市衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府於26、27日在淡水將捷金鬱金香酒店，舉辦2024年全國長照業務聯繫會議。副市長朱惕之表示，新北為高齡者最多的縣市，面對高齡化及少子化，以「安居樂業」為施政主軸，推動「新北醫動養」政策，增加市民健康平均餘命為目標。衛生局局長陳潤秋也說，將以因地制宜方式持續佈建長照相關機構，強化長期照顧服務品質，守護全國每位長者。

全國長照業務聯繫會議在為期兩天的會議期間，由衛生福利部政務次長呂建德率中央相關部會團隊與會，並與22縣市衛政及社政局處代表齊聚一堂，針對長照政策的發展趨勢（如智慧照護）、實務經驗分享進行探討。

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全國聯繫會議大合照。（新北衛生局提供）

朱惕之指出，新北為高齡者最多的縣市，隨著人口老化問題日益嚴重，長照服務的需求持續增加，各地政府必須共同努力，提升長照服務的品質與效率。面對高齡化及少子化，新北市以「安居樂業」為重要的施政主軸，推動「新北醫動養」政策，以「智慧醫療顧健康、運動營養保活力、在地安養更安心」為理念，增加市民健康平均餘命為政策目標，推動諸多重要的政策，提升長者生活品質及尊嚴，期許中央及地方能持續共同合作，讓新北市成為一座長者幸福城市。

陳潤秋表示，長期照顧10年計畫2.0自2017年推動至今已8年有餘，長照業務推動刻不容緩，衛生局致力與中央及地方資源合作，垂直整合各種資源，以因地制宜方式持續佈建長照相關機構，持續提升涵蓋率，強化長期照顧服務品質用心守護全國每位長者。

海關碼頭健康大步走。（新北市衛生局提供）

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