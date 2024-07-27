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全國長照聯繫會議登場 新北分享「醫動養」智慧照護
〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府於26、27日在淡水將捷金鬱金香酒店，舉辦2024年全國長照業務聯繫會議。副市長朱惕之表示，新北為高齡者最多的縣市，面對高齡化及少子化，以「安居樂業」為施政主軸，推動「新北醫動養」政策，增加市民健康平均餘命為目標。衛生局局長陳潤秋也說，將以因地制宜方式持續佈建長照相關機構，強化長期照顧服務品質，守護全國每位長者。
全國長照業務聯繫會議在為期兩天的會議期間，由衛生福利部政務次長呂建德率中央相關部會團隊與會，並與22縣市衛政及社政局處代表齊聚一堂，針對長照政策的發展趨勢（如智慧照護）、實務經驗分享進行探討。
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朱惕之指出，新北為高齡者最多的縣市，隨著人口老化問題日益嚴重，長照服務的需求持續增加，各地政府必須共同努力，提升長照服務的品質與效率。面對高齡化及少子化，新北市以「安居樂業」為重要的施政主軸，推動「新北醫動養」政策，以「智慧醫療顧健康、運動營養保活力、在地安養更安心」為理念，增加市民健康平均餘命為政策目標，推動諸多重要的政策，提升長者生活品質及尊嚴，期許中央及地方能持續共同合作，讓新北市成為一座長者幸福城市。
陳潤秋表示，長期照顧10年計畫2.0自2017年推動至今已8年有餘，長照業務推動刻不容緩，衛生局致力與中央及地方資源合作，垂直整合各種資源，以因地制宜方式持續佈建長照相關機構，持續提升涵蓋率，強化長期照顧服務品質用心守護全國每位長者。
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