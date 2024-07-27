流感延燒到夏季！ 專家：全球暖化及免疫負債所致

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，今年夏季流感持續流行，可能是全球暖化及新冠疫情後免疫負債所致，不過流感季節的變化仍需長期觀察。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內流感疫情持續，衛福部疾病管制署預估要到7月底才會脫離高峰，台灣疫苗推動協會理事長、感染科專家李秉穎今（27日）指出，今年夏季流感持續流行，可能是全球暖化及新冠疫情後免疫負債所致，不過流感季節的變化仍需長期觀察，因此暫時不改變接種政策，維持10月開打。

台灣疫苗推動協會今天舉辦「高齡精準流感預防策略趨勢論壇」，產官學界聚焦如何有效預防流感，減少高齡者的併發症和死亡風險。根據疾管署統計，上次發生夏季流感是2016年10月至隔年10月；而從去年10月1日進入流感季至今，累計已有1389例流感併發重症，重症病例數較疫情前有增無減。

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台灣疫苗推動協會今天舉辦「高齡精準流感預防策略趨勢論壇」，產官學界聚焦如何有效預防流感，減少高齡者的併發症和死亡風險。 （記者邱芷柔攝）

李秉穎認為，夏季流感有兩個可能原因，第一是台灣位處熱帶、亞熱帶地區，全球暖化讓台灣夏季更炎熱、更潮濕，因此會有類似熱帶地區常見的流感流行情形，第二是新冠疫情後的免疫負債，因免疫力下降，即便在夏季，流感病毒也能繼續傳播。不過，對於流感季節的變化仍需長期觀察，不能僅依賴一、兩年的數據，因此目前台灣的流感疫苗接種政策仍維持在10月開打。

疾管署署長莊人祥表示，政府每年提供公費流感疫苗，將年滿65歲以上的老年人列為優先接種對象，以降低老年人的感染機率，不過目前接種率與其他國家比起來仍有進步空間；疾管署整備組長黃彥芳補充，65歲以上長者流感疫苗接種率約53.6%，低於美、英、日、韓等國家，而2019年至2023年流感季中流感併發重症個案，有超過8成未接種當季流感疫苗。

李秉穎指出，長者的疫苗接種率偏低與錯誤迷思有關，長者常被誤認為打流感疫苗風險高，他解釋，長者的免疫功能較弱，加上潛在疾病多，接種疫苗後可能出現心肌梗塞或中風等問題，這些常被誤認為是疫苗的不良反應，事實上，這些反應多與潛在疾病有關，而非疫苗本身。

另有研究顯示，高劑量流感疫苗對65歲以上老年人更有效，能顯著降低住院率、具經濟效益。李秉穎說，長者的免疫功能較差，為提升疫苗效果，現有包括高劑量疫苗、佐劑疫苗及基因重組疫苗等選擇，美國預防接種諮詢委員會已建議長者不再使用傳統流感疫苗，未來台灣也可能逐步採用新型疫苗，但需進行成本效益評估和解決經費來源。

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