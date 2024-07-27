健康網》看奧運配「它」 低卡好選擇！ 微波爆米花熱量最高

營養師說，微波爆米花一包，熱量580大卡；啤酒一罐330毫升，熱量135大卡；洋芋片一包85克，熱量480大卡；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕第33屆奧運於法國巴黎舉行，今（27）日起中華隊將迎來密集賽事，今日賽事有柔道、拳擊、桌球、羽球、射擊等，讓賽迷們既興奮又緊張。看比賽時總會想要吃東西，像是爆米花、餅乾等點心。營養師楊婷貽分享常見沙發美食熱量：微波爆米花一包，熱量580大卡；炸臭豆腐一份5-6塊，熱量550大卡；鱈魚香絲一包60克，熱量190大卡，算是低熱量的零嘴。

好食課營養師Christina楊婷貽在臉書粉專「好食課」發文表示，前三高熱量的不只有微波爆米花跟炸臭豆腐，還有牛肉漢堡，一個熱量540大卡。而兩片12寸的芝心披薩，以及冰淇淋半桶約240克，者兩者熱量都高達500大卡。

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楊婷貽說，還有一些常吃的沙發美食有：洋芋片一包85克，熱量480大卡；大薯一份熱量470大卡；泡麵一碗熱量400大卡；汽水一瓶660毫升，熱量250大卡；炸雞一隻熱量200大卡；鱈魚香絲一包60克，熱量190大卡；啤酒一罐330毫升，熱量135大卡等。

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