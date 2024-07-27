自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》愛文芒果有「這些」營養！ 獨特香氣還抗菌

2024/07/27 08:33

營養師表示，愛文芒果有豐富的維他命C，可促進膠原蛋白的生成，也增加抗氧化能力；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愛文芒果真的又香甜又好吃，忍不住讓人一接一口。營養師雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文分享，愛文芒果獨特的香氣，來自於豐富的揮發性化合物，像是萜類和酯類，還有抗菌和抗病毒作用。愛文芒果還有5種營養素：維生素C、β-胡蘿蔔素、鉀離子、鎂離子、膳食纖維。

愛文芒果5營養素

維生素C：跟其他凱特、金黃、黑箱、土芒果比起來，愛文芒果還有更高的維他命C，可以促進膠原蛋白的生成，也增加抗氧化能力。

β-胡蘿蔔素：愛文芒果的被他胡蘿蔔素，是凱特芒果的3倍，玉文芒果的7倍，豐富的β-胡蘿蔔素，可以有助於維持視力健康和皮膚健康。

鉀離子：豐富的鉀離子，可以平衡血壓，維持心臟功能正常。

鎂離子：可幫助骨骼健康，對肌肉放鬆，及幫助入睡都很好

膳食纖維：有豐富的可溶性及不可溶性纖維，幫助腸道健康，促進消化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中