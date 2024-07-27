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健康網》愛文芒果有「這些」營養！ 獨特香氣還抗菌
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕愛文芒果真的又香甜又好吃，忍不住讓人一接一口。營養師雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文分享，愛文芒果獨特的香氣，來自於豐富的揮發性化合物，像是萜類和酯類，還有抗菌和抗病毒作用。愛文芒果還有5種營養素：維生素C、β-胡蘿蔔素、鉀離子、鎂離子、膳食纖維。
愛文芒果5營養素
維生素C：跟其他凱特、金黃、黑箱、土芒果比起來，愛文芒果還有更高的維他命C，可以促進膠原蛋白的生成，也增加抗氧化能力。
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β-胡蘿蔔素：愛文芒果的被他胡蘿蔔素，是凱特芒果的3倍，玉文芒果的7倍，豐富的β-胡蘿蔔素，可以有助於維持視力健康和皮膚健康。
鉀離子：豐富的鉀離子，可以平衡血壓，維持心臟功能正常。
鎂離子：可幫助骨骼健康，對肌肉放鬆，及幫助入睡都很好
膳食纖維：有豐富的可溶性及不可溶性纖維，幫助腸道健康，促進消化。
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