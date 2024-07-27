健康網》腐竹VS.豆皮「誰」高蛋白又低脂？ 營養師揭密

蘇妍臣說，腐竹作法豆皮相同，挑出薄膜、下垂成枝條狀，再經乾燥而成。由於其形似竹枝狀，所以稱為腐竹；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腐竹與豆皮是不是一樣的東西？柏飛營養諮詢中心院長蘇妍臣在臉書粉專「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」發文表示，兩者原料都是豆漿，但是乾燥的方式不同。豆皮是等煮沸的濃豆漿表面出現一層膜，移走後晾乾便是豆皮；而腐竹也一樣，但它是挑出薄膜、下垂成枝條狀，再經乾燥而成。而這兩者都是高蛋白、低脂食材的小霸王！

腐竹VS.豆皮

●豆皮

蘇妍臣指出，豆皮（豆腐皮）使用已煮沸的濃豆漿，倒入平底鍋加熱時不再煮沸，直到豆漿表層產生一層皮膜，此薄膜從豆漿表面移走後晾乾便是豆皮，接著鋪皮晾乾，這就是濕豆皮，折起來就叫生豆包。

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●腐竹

蘇妍臣說，腐竹作法豆皮相同，挑出薄膜、下垂成枝條狀，再經乾燥而成。由於其形似竹枝狀，所以稱為腐竹。

營養師說，豆皮是等煮沸的濃豆漿表面出現一層膜，移走後晾乾便是豆皮；示意圖。（資料照）

「腐竹和豆皮都是高蛋白、低脂食材」蘇妍臣提到，因為兩者原料一樣，都是低脂食材。如果是自煮，還是以商品的營養標示為主，每家廠商因為製作方式不同，所以每100公克食材其脂肪量5~11公克，以食品資料庫的資料，是粗脂肪11公克。

蘇妍臣最後還分享自己是腐竹派，因為吃起來脆脆軟軟，口感比豆皮略脆，煮火鍋的時候丟幾片，能把醬汁吸飽，非常的好吃。除此之外，吃到飽的火鍋，若是肉片吃光了，這時可以多夾幾片腐竹或豆包，是個省錢又能把低脂蛋白質吃飽的方法哦！

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