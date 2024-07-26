世界第一！ 歐美跟進肺癌公費篩檢 2大放寬拚元旦上路

楊泮池指出，不吸菸肺癌的盛行率近年來逐漸上升，尤其台灣菸害防制有成，較早觀察到此一現象。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕我國領先全球、採取公費篩檢措施，迄今已屆滿2年。中研院院士楊泮池指出，我國領先各國實施低劑量電腦斷層（LDCT）公費篩檢，目前美、加、歐、韓等國也將跟進；衛福部國民健康署長吳昭軍則指出，肺癌公費篩檢資格將就肺癌家族史與重度吸菸史進行放寬，希望在明年元旦正式上路。

楊泮池指出，肺癌是國人死亡率、發生率最高的癌症之一，其發生原因與抽菸密切相關，就全球統計數據來看，抽菸引起的肺癌仍是發生率最高的癌症，但不抽菸肺癌的發生率已位居癌症發生率的第5位，名次甚至高於大腸直腸癌，全球女性肺癌標準化發生率在高社經發展國家也都呈上升趨勢。

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針對我國肺癌防治現況，楊泮池指出，台灣相較於其他地區更早採取公費篩檢作為，並獲得良好的經驗，成功將確診時已處第四期的患者比例降低，從原本的50%至60%，降低到目前的10%以下，亞洲地區如香港、韓國已在學習我們的篩檢經驗，美國、加拿大、歐盟等也逐步推進相關計畫。

楊泮池也提到，台灣的戒菸成果良好、抽菸人口明顯減少，國人二手菸、三手菸曝露風險隨之降低，也比其他國家更早觀察到不抽菸肺癌盛行的情況，近年確診的肺癌患者中，僅有1/3是吸菸者，高達2/3是未吸菸者，尤其肺癌家族史是一大風險因子，至於環境曝露造成的風險，仍有待進一步的研究確認。

吳昭軍則指出，我國是世界第一個針對具有肺癌家族史及重度吸菸者提供公費篩檢措施的國家，目前針對具肺癌家族史的50至74歲男性、45至74歲女性，以及吸菸史達30包-年，且戒菸未達15年的50至74歲民眾提供2年1次的LDCT檢測。

此外，吳昭軍指出，相關篩檢措施預計在2025年進一步放寬，家族史篩檢年齡將下修5歲，調整為45至74歲男性與40至74歲，重度吸菸者標準則放寬為20包-年，可篩檢人數將從現行的60餘萬人增加到約100萬人，目前行政院已經拍板相關措施、待立法院審核預算，希望能在明年元旦正式實施。

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