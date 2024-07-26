健康網》肝篩檢死亡人數降！ 國健署曝「這些」勿共用

國健署提到，111年慢性肝病及肝硬化，退出國人十大死因，顯見多年來積極推動B、C型肝炎篩檢確有成效；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕因推動B、C肝篩檢，故十大死因慢性肝病及肝硬化，死亡人數顯著下降。國民健康署在臉書專頁及官網發文表示， 45至79歲的民眾，未曾接受B、C型肝炎檢查者，可有一次免費肝炎篩檢服務。若想避免感染肝炎，穿耳洞、刺青時，都需要充分消毒滅菌，以及不與別人共用刮鬍刀、牙刷、指甲剪等物品。

死亡人數減少 B、C肝篩檢功不可沒

自民國88年開始於成人健檢中提供B、C肝篩檢，國健署又於109年擴大成人B、C型肝炎篩檢服務對象，篩檢人數已從擴大前每年僅篩檢8.5萬人，增加至每年可篩檢80至100萬人。衛生福利部113年6月份公布之「112年國人死因統計結果」顯示，112年慢性肝病及肝硬化死亡人數為3,813人，較111年減少294人，死亡人數顯著下降，死亡率下降7.2%。

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國健署提到，慢性肝病及肝硬化死因排名，從民國92年第8名持續下降，期間配合C肝新藥給付。111年慢性肝病及肝硬化，退出國人十大死因，顯見多年來積極推動B、C型肝炎篩檢確有成效。

提供肝炎篩檢服務

自113年起國健署提升成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢費用，更針對主動轉介，及後續積極檢驗病毒之醫療院所額外給予獎勵，鼓勵醫療團隊及醫事人員主動參與發現個案，提供民眾積極關懷與治療。

國健署呼籲，45至79歲（原住民提前至40歲）的民眾，未曾接受B、C型肝炎檢查者，可享終生一次免費B、C型肝炎篩檢服務，民眾可至成人預防保健機構查詢，有無符合篩檢資格，若篩檢陽性並驗出病毒RNA，健保全額給付C肝用藥，治癒率達99%。

避免感染B、C型肝炎趨吉避凶

國健署建議民眾，要避免接觸感染B、C型肝炎危險因子，如不必要的輸血、打針、針灸、刺青、穿耳洞等行為；若需要穿耳洞、刺青工具等行為，則需充分消毒滅菌，並養成良好個人衛生習慣，不與別人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪；不從事無保護的性行為。

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