老菸槍罹肺癌 自曝做「這件事」被醫生痛罵

肺癌病友游先生（左一）過去曾因不配合醫囑用藥，被其主治醫師楊政達（左二）大罵一頓。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕肺癌已超越大腸癌、成為國人癌症發生率第1位，且死亡率也常年居冠，衛福部國民健康署自開辦迄今滿2週年，篩檢出來的多為早期個案，成功挽救千餘個家庭。經篩檢而發現0至1期肺癌的病友游先生也分享自己的經驗，並提到自己曾經因為不吃藥，在回診時被醫生痛罵一頓，後來配合治療、成功痊癒。

國健署自2022年開辦公費肺癌篩檢，提供具有家族史及重度吸菸史的民眾2年1次的低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，迄今已屆滿2週年，其中2022年篩檢無顯著異常者約2萬人，今年也可以再度篩檢，已有3747人完成檢查。

請繼續往下閱讀...

此外，國健署癌症防治組長林莉茹指出，通過公費篩檢確診的1401名個案中，有1005人具有肺癌家族史、肺癌偵測率為1.6%，351人為重度吸菸者、肺癌偵測率為0.8%，45人同時具有肺癌家族史與重度吸菸史、肺癌偵測率為1.1%，整體的肺癌偵測率則落在1.2%，與國際研究相當。

肺癌病友游先生在工地工作，大約15歲就開始吸菸，抽最兇的時候，1天可以吸到近3包，快40歲才戒菸，但仍因身體不舒服而就醫，經桃園長庚院長、台灣肺癌學會理事長楊政達看診後，領藥回家、嘗試控制病情，卻因「覺得藥吃太多對身體不好」，沒有配合醫囑用藥。

「當時楊院長對我說，你當我們醫師每天坐這裡是為什麼，為的就是多救一些病患，因為我沒吃藥的事，他把我罵得很慘、罵得很兇」，游先生提到，他1個月後回診、被發現數據都沒改善，被楊政達痛罵了一頓，從此再也不敢擅作主張、改變用藥規劃。

直到去年國健署推廣LDCT，游先生在楊政達的建議下參加篩檢，及時發現了右肺出現1公分的0-1期肺癌腫瘤，經過手術切除、住院數日後就康復出院。游先生說，楊政達真的是很好的醫師，也很感謝衛福部、國健署與醫師們救了很多像他這樣的人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法