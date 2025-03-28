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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

雲彰5鄉獨有 免費健檢4月14日起跑

2025/03/28 16:00

六輕園區鄰近5鄉，包括雲林縣的崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化縣大城鄉居民健檢活動4月起跑。（雲林長庚醫院提供）

六輕園區鄰近5鄉，包括雲林縣的崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化縣大城鄉居民健檢活動4月起跑。（雲林長庚醫院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林長庚醫院與台塑、長庚科技大學聯合辦理的六輕園區鄰近5鄉鎮居民疾病預防篩檢，今（2025）年將在4月14日起跑，檢查項目有肝炎、慢性肺阻塞性肺病、代謝症候群及腎功能，院方表示，檢查對象為設籍雲林崙背、褒忠、東勢、四湖及彰化縣大城鄉的鄉民，總計辦理25場。

雲林長庚醫院院長黃東榮指出，篩檢活動從2018年起連續8年，考量村民長輩交通不便，採社區到點服務方式，檢查地點以村民熟悉且方便的社區集會場所、廟宇為主。截至去（2024）年5個鄉每個村落涵蓋率100%，受檢人數有1萬4000多人次，其中有近2500人篩出健康異常，醫護團隊透過電話關懷與個案追蹤，並安排專科醫師到社區解說篩來結果。以C型肝炎為例，401名C肝患者，經後續關懷追蹤，有390人完成口服藥物治療，有效降低肝病風險。

黃東榮表示，歷年篩檢結果發現5鄉村民，代謝症候群異常比率新5成，遠高於國人平均35%，去年團隊針對異常率較高的地區，結合相關領域專業人員，連續辦理10週代謝症候群預防及介入課程，包括均衡飲食、運動保健等健康生活宣導，有超過5成有明顯改善。

雲林長庚醫院說，今年篩檢部分場次也會與雲林縣衛生局配合，搭配辦理大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌等4癌篩檢及長者失智評估，相關篩檢活動訊息可上長庚全球資訊網或「雲林長庚-護您健康走若飛」粉專查詢。

六輕園區鄰近5鄉居民疾病預防篩檢將於4月14日從雲林四湖鄉起跑。（記者黃淑莉攝）

六輕園區鄰近5鄉居民疾病預防篩檢將於4月14日從雲林四湖鄉起跑。（記者黃淑莉攝）

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