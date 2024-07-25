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台南明停班課！佳里奇美醫院僅上午4門診 奇美、柳奇設臨時拿藥診

2024/07/25 23:35

台南市明（26）日停止上班上課，奇美醫療體系公布各院區門診及臨時拿藥診情形。（奇美醫療體系提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕因應台南市明（26）日停止上班上課，奇美醫療體系宣布，明天除佳里奇美醫院上午內科及外科各2個門診，其餘院區門診全日停診，門診手術暫停，奇美醫院及柳營奇美醫院則設有臨時拿藥診。

奇美醫療體系表示，奇美醫院（含樹林院區）、柳營奇美醫院、奇康診所、南科診所，明天全日門診停診，門診手術暫停，急診、住院、檢驗、檢查、住院手術、健檢及洗腎相關醫療作業均照常。

佳里奇美醫院明天上午門診有：內科（神經內科、肝膽腸胃科），以及外科（骨科、一般外科））；下午休診、健檢作業及門診手術均暫停。

院方提醒，已安排好的住院、檢驗、檢查、門診手術、健檢及洗腎相關醫療作業，如因天候想重新安排，請與單上所列之單位及電話聯絡。

另外，奇美醫院設有臨時拿藥診，上午為內科2個診、外科1個診，下午內科1個診。

柳營奇美醫院臨時拿藥診，上午內科2個診、外科1個診，下午休診。

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