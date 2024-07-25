健康網》颱風過後才是醫護忙碌開始？醫解析

醫師姜冠宇說明，在颱風過後，醫護人員可能會開始忙碌起來。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕凱米颱風中心在今（25）晨離開台灣本島，目前已轉為輕颱。中央氣象署提醒，26日白天水氣仍較多，苗栗以南、東南部山區可能有大雨或豪雨。台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇說明，在颱風過後，醫療人員才會迎接最忙的時刻。

姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」說明，在颱風時醫院偏安靜，颱風之後14天內醫療人員才可能是忙的，特別是急診與內科病房。因為有研究發現，在颱風後第7天全因死亡率開始增加，尤其非事故性疾病的死亡風險顯著增加。

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姜冠宇表示，第9天風險比來到1.26（95% CI: 1.07–1.47）相當增加了1/4。尤其是「心血管疾病」、「女性」和「老年人」群體。

姜冠宇表示，在颱風後第二週的死亡風險最高，最高的時間落點則因族群略有不同：女性和慢性脆弱族群為颱風後9天，老年人則為颱風後13天。同時也有有地區上的差異。資源支持較為偏差地區。甚至可以在颱風後早期第2天和第6天就死亡風險明顯增加。

姜冠宇提供三族群的數據：

1. 心血管病史的族群：颱風後9天的RR危險比為 1.26（95% CI: 1.07–1.47）

2. 女性族群：颱風後9天的RR危險比為1.28（95% CI: 1.08–1.52）

3. 65歲以上的老年人：颱風後13天死亡風險比 = 1.22（95% CI: 1.06–1.42）

至於RR危險比是什麼，姜冠宇舉例：第13天老年人的相對風險比（RR）為1.22（95% CI: 1.06–1.42）。這表明在颱風過後13天，老年人死亡風險比未受颱風影響時增加了22%

另外姜冠宇引用這篇來自對面國度濟南地區的研究。是回溯「利奇馬」颱風那時的數據，將2019年8月颱風發生期間的每日死亡數據，與2016年至2018年同期的數據進行比較。雖然不知為何今年2月才發表刊登在BMC公衛期刊，但是對於在照顧高齡浪潮的內科和急診同仁，尤其是一些床位吃緊的地區單位。

我們的社會結構、醫療體系和公共健康應急能力相對較強，但在面對大型自然災害時，特定群體仍可能面臨更高的風險。

另外，女性的數據，是比較特別的。姜冠宇表示，颱風後女性的死亡風險顯著增加，幾乎快跟65歲以上者一樣；可能與女性在傳統家庭中的角色和責任有關。顯示女性在災後往往面臨更大的經濟和社會壓力。

男性相對的數據為：

颱風後9天：RR = 1.089（95% CI: 0.934–1.271）

颱風後13天：RR = 1.053（95% CI: 0.895–1.239）

但是也必須要提的是，男性高峰是在颱風後3天，與癌症族群變化類似：RR = 1.67（95% CI: 1.09–1.32）。這應該是第一時間應急扮演的角色所致。

姜冠宇提醒，那是當時的時空背景，現在氣候變遷，可能會加劇颱風對健康的影響。全球氣溫上升，海洋表面溫度增加，這為颱風提供了更多的能量來源。我們這些經濟算還可以的族群，可能都還好，是因為我們有應變基礎。但是脆弱群體（慢病、年老、低收入），即便是間接因素都會帶來更大的健康風險。

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