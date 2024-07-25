健康網》長期鼻塞可能是「空鼻症」醫：慎選下鼻甲手術

有位女性長期鼻塞，醫師發現是空鼻症。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪在臉書粉專「耳鼻喉頭頸外科 張家豪醫師」表示，50多歲的陳小姐因為長期鼻塞就醫。她說20多年前曾經做過鼻息肉手術。內視鏡一看，兩側的鼻腔空間非常寬闊，下鼻甲明顯經過切除。張家豪提醒，「慎選下鼻甲手術，避免擾人的空鼻症」

張家豪說明，「以前下鼻甲切除手術，剪除兩條肥肥長長的下鼻甲肉，都會跟病人說是鼻息肉，其實兩者完全不同。」我接著塞了兩顆棉花球到她兩側的鼻腔中，請她在診間外稍等20分鐘感受一下呼吸是否有所不同。陳小姐則說「醫生，我覺得鼻子比較有吸的到氣的感覺，舒服很多。」張家豪說明，「你這是空鼻症，我們先試試鹽水洗鼻，若效果不好，可能要考慮進一步手術治療。」

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張家豪說明，「下鼻甲不是鼻息肉！」下鼻甲是在鼻腔外側的重要生理構造，是個有彈性會膨脹的組織，負責加溫、加濕吸入的空氣。過敏性鼻炎會造成下鼻甲過度肥厚，產生鼻塞、流鼻水症狀。鼻息肉則是慢性鼻竇炎所額外增生的病理構造，也會造成鼻塞，甚至嚴重影響嗅覺。鼻息肉是可以果斷斬除，但下鼻甲不行。

空鼻症的發生原因，多為先前接受過下鼻甲過度切除的手術。下鼻甲的黏膜具有感受氣流的功能，若切除過多下鼻甲，鼻腔看似通暢，但病患會有吸不到氣的感覺。

張家豪表示，空鼻症患者除了有鼻塞、鼻腔乾燥等生理上的症狀，還會有憂鬱、失眠、焦慮等心理上的問題。空鼻症的保守治療為鹽水洗鼻，盡量保持鼻腔濕潤，改善剩餘鼻黏膜的健康。手術治療則是要重建下鼻甲該有的體積，透過植入物（自體肋軟骨、異體真皮等）放進鼻腔的外側，藉此縮減鼻道空間，改善呼吸氣流。

改善鼻塞的下鼻甲手術有好多種，該如何選擇？張家豪說明，下鼻甲主要由三個部分組成：纖毛黏膜層、黏膜下層、下鼻甲骨頭。手術的目標是盡量不破壞纖毛黏膜層，針對肥大的黏膜下層或下鼻甲骨頭進行體積縮減。

以往下鼻甲切除手術是用剪刀直接剪去三層構造，雖可快速改善鼻塞問題，但容易造成術後出血，甚至可能造成難以復原的空鼻症，現已逐漸淘汰此做法。

張家豪表示，目前主流的手術方式有「下鼻甲射頻手術」、「下鼻甲旋轉刀切除手術」。兩者都是針對黏膜下層進行體積縮減。

●下鼻甲射頻手術

原理：射頻插針插入黏膜下層，透過熱效應造成組織壞死。

優點：可同時改善流鼻水、打噴嚏等過敏症狀

缺點：術後會產生結痂約2-4周，可能會有異物感或聞到臭味

●下鼻甲旋轉刀切除手術

原理：下鼻甲前端製造微小切口，利用旋轉刀伸入黏膜下層，進行切割吸除。

優點：復原時間快、不太會有結痂，出血機會少

缺點：改善過敏症狀較無效果

張家豪最後說明，針對不同的鼻部症狀，仔細和病患討論手術內容，才能選擇出最適合的下鼻甲手術。

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