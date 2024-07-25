健康網》牙痛卻是三叉神經痛 醫師談治療法

有婦女牙痛前往就醫，檢查後卻發現問題不在牙周，而是神經。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期有位婦女牙齒時常抽痛，甚至不舒服到頭痛欲裂。原本以為是蛀牙，然在恩主公醫院牙科部主任范綱信做了全口CT電腦斷層後，沒發現牙周狀況；後續追蹤後確診為三叉神經痛。

恩主公醫院牙科部主任范綱信在臉書粉專「走出象牙塔－牙科到宅服務｜范綱信醫師」發文表示，前幾天一位中年婦女到醫院看牙，他說連續一星期，時不時就會出現牙齒抽痛，強烈不適感甚至會讓他頭痛欲裂，很擔心自己是不是有嚴重齲齒，也好奇自己究竟能不能吃止痛藥抑制疼痛。

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范綱信先拍攝了全口CT電腦斷層，注意到患者後牙區有個缺牙，但婦女疼痛部位範圍很廣，且沒有明顯的牙周狀況，再詳細問診後說明：「目前沒有牙齒嚴重蛀牙到需要處理，不過你可以洗牙了，我們今天先完成洗牙，然後我可能會幫你轉診到神經內科。」後續追蹤確認，患者的牙痛致病源實為三叉神經，診療更為複雜、可能會嚴重影響其生活品質的症狀。

范綱信表示，很多壓力大的上班族、進入更年期，荷爾蒙激素發生劇變的中年人，都可能有三叉神經痛的經驗；三叉神經顧名思義即三個神經系統分支，分別為眼神經支、上顎神經支和下顎神經支，造成神經痛的原因通常為「神經系統不正常放電」，又或者病毒引發的帶狀皰疹、身體有腫瘤等，多數患者三叉神經痛，會特別展現在上顎／下顎神經支，此時就會跟我在診間遇到的婦女一樣，時不時覺得牙齒痛得要命，在臨床牙醫診間卻查不出問題。

范綱信表示，目前三叉神經痛可由主治醫師開立藥物治療，絕大多數的患者在服藥後，狀況都可以得到不錯的緩解，少數嚴重型患者則有可能需要做侵入治療，神經血管減壓手術，真正抑制神經系統不正常放電的問題。

最後范綱信提醒，身體的各種疾病，都可能直接反應在口腔狀況、牙齒病徵上，只要大家能定期檢查口腔健康，就有機會讓牙醫師從中覺察出潛在的疾病，盡可能避免更嚴重的問題。

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