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健康網》國人年花億元吃蚵 農業部教你如何保存蚵
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕台灣人真的很愛吃蚵，越南出口的蚵仔，餵飽不少老饕挑剔的嘴。越南水產加工和出口協會資料指出，在2023年突破性成長後，越南今年前5個月出口近700萬美元的蚵仔，台灣為最大市場，包辦越南蚵仔出口總額超過77%。而出口到台灣的越南蚵，多來自越南北部廣寧省，日益發達的養蚵產業有助當地民眾脫貧。
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越南水產加工出口協會指出，台灣是越南蚵仔主要消費市場。台灣在2023年包辦越南蚵仔出口總額超過77%。
農業部在臉書說明，蚵仔是牡蠣的台語俗稱，而台灣常見葡萄牙牡蠣（俗名蚵仔）和囊牡蠣（俗名石蚵）2種，主要依據殼內邊緣的紋路加以分辨，葡萄牙牡蠣殼內平滑、囊牡蠣殼內側外緣則有看似拉鍊狀的小齒分布。
另提醒，現買牡蠣建議當天食用完畢最新鮮；若無法當天料理，建議在攝氏4到5度的溫度冷藏貯存，盡快食用完畢。
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