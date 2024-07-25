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颱風天健保卡毀損 健保署：可例外就醫、免費換卡

2024/07/25 15:05

健保署提醒，若民眾因颱風受災而有就醫需求，但手邊沒有健保卡，健保特約醫療院所會協助以「例外就醫」提供醫療服務。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕強颱凱米襲全台，部分地區傳出災情，衛福部健保署提醒，若民眾有就醫需求，但手邊沒有健保卡，仍可照常求診，健保特約醫療院所會協助以「例外就醫」提供醫療服務，同時健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡。

健保署承保組科長謝沛鈞表示，健保特約醫療院所受理民眾因颱風無法持健保卡就醫，可於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。

另外，謝沛鈞提醒，民眾健保卡如因颱風毀損或遺失，開放申請免費換發新卡，可於健保卡申請表上註明「凱米颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所（可現場製卡的公所）及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡。

謝沛鈞建議，如有任何疑問，可撥打健保署諮詢專線，市話撥0800-030-598或4128-678（不須加區域碼），手機則改撥（02）4128-678洽詢。

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