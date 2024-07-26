健康網》玉米不是蔬菜 是全榖雜糧！ 一圖秒懂「白飯」替身們

醫師提醒，玉米是全榖雜糧類，熱量跟白米飯相同，如果吃了玉米，其他澱粉類主食沒有減少，反而變相攝取過多的澱粉。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人因為想要減重，3餐只吃玉米、芋頭，卻很納悶為什麼不會變瘦？書心健康管理診所院長許書華表示，玉米和芋頭都是屬於全穀雜糧類，熱量跟白米飯相同，所以如果吃了玉米和芋頭，其他澱粉類主食沒有減少，反而變相攝取過多的澱粉！因此整理全榖雜糧類代換表，建議注意食用量，留意總熱量，或是以原型食物為主，如地瓜、南瓜、芋頭等。

許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文分享，很多人以為玉米跟芋頭是青菜，其實它們跟地瓜、燕麥、糙米同樣屬於主食類。只是相較於白飯而言，含有更多的膳食纖維、維生素，多用於減重時取代白飯為主食，增加飽足感。

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醫師整理全榖雜糧代換表，供民眾參考。（圖取自書心健康管理診所臉書專頁）

哪些食物是全榖雜糧類呢？許書華整理出全榖雜糧類代換表，供民眾參考，以便食用時，注意食用量，留意總熱量；或是透過對應代換表，選擇上可以以原型食物為主的食物，如地瓜、南瓜、芋頭等。

許書華舉例，若以1份全榖雜糧類約有70大卡、15公克碳水、2公克蛋白質來看，相當於1/4碗米飯=1片薄土司=1/4顆饅頭=3湯匙麥片=1/4碗玉米粒=1/2麵條=55克地瓜=55克芋頭=85克南瓜=1塊（6*8*1.5公分）蘿蔔糕。

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