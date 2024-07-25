健康網》濕疹發作好困擾 營養師：壓力也會造成

不少人飽受濕疹所苦，營養師談濕疹發生3原因。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人苦於濕疹，皮膚發炎，癢到受不了卻連吃藥擦藥都無效！怎麼辦？到了換季時分或是雨季時，或是夏季大流汗，就會發生濕疹；更嚴重的是一年四季，濕疹天天發作。營養師李婉萍在臉書《營養師李婉萍》透過影片說明，接觸過敏原或刺激物、家族遺傳或是身心壓力過大，都是引發濕疹的原因。

●接觸過敏原或刺激物：如何擺脫濕疹？濕疹容易受到病毒感染花粉、黴菌、羊毛等外在因素發作。另有研究發現食品、化學藥劑（清潔劑）

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●遺傳：家族若有花粉過敏、氣喘、濕疹等過敏因子，小孩罹患濕疹的可能性將會增加。

●免疫失衡：不少人壓力大，荷爾蒙失調，濕疹就會冒出來。

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