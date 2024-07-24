健康網》當歸妙用多 夏季也能吃！中醫師教煮美味料理

當歸是相當常見的中藥材，雖然現在是夏季，仍適合長時間待在冷氣房的人們；資料照。（記者鄭名翔攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家多少聽過「當歸」這個中藥，卻鮮有人了解其用途。昌盛堂中醫診所於臉書發文說明，當歸運用相當廣泛，與不同藥材搭配，也可發生不同作用。多應用於貧血、產後女性、氣血虛弱之族群。雖當歸較為燥熱，然久坐於辦公室吹冷氣的上班族，也適合吃當歸。

昌盛堂中醫診所表示，當歸屬於繖形科家族，繖形科植物的花呈傘狀花序排列，傘骨上密布著白色的小花，外觀優雅但味道卻一點也不清淡，這個家族裡的其他成員像是香菜、孜然正因為有特殊濃厚的味道，被大量使用在食物料理中。

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中醫師表示，台灣市場進口的當歸主要來源於甘肅南部跟四川邊界的岷山，本地自產的當歸則多來源於花蓮、台東、宜蘭縣等地；在當歸藥材的挑選上面，外觀可以選擇主根粗長、外皮黃棕色但切片切面的顏色以黃白為佳，因有豐富的揮發油，聞起來有油潤濃厚的氣味，但不應帶不舒服的油耗味；保存上應該儲存在乾燥、涼爽的地方，避免溫度高而受潮走油，尤其買來的當歸要盡早食用，避免揮發油散失而影響藥材本身的功效。

當歸4大優點 夏季也適合

中醫師說明，所謂十方九歸，即當歸在中藥方劑的運用上非常廣泛，與不同的藥材搭配，可以起到不同的作用，常會應用在貧血、產後女性、氣血虛弱的族群，除此之外，甚至還能治療失眠喔！中醫師舉出當歸的效果有：

1. 補血、活血與美容養顏：當歸富含近70種的化合物，其中最主要拿來鑑定的有效成分是阿魏酸跟藁本內酯，阿魏酸可以抑制血小板的凝集，血行順暢後起到活血化瘀的作用，可以幫助調經止痛，且阿魏酸有強抗氧化功能，可減少新陳代謝所產生自由基的傷害，讓皮膚更加緊實，對於養顏美容也有所幫助，是為婦科良藥。中醫師提醒，藥材選擇上，補血可使用當歸身，活血用當歸尾，即主根旁分岔出來的較小支根。

2. 寧神：若一個人有失眠健忘，半夜容易驚醒，吃得少也睡不飽的情形，我們常常運用歸脾湯來治療他心神不寧的狀況，方中當歸與酸棗仁、桂圓等其他藥材配伍，能補養心血進而達到安神的目地。

3.潤腸通便：當歸富含的油脂可以幫助潤滑因為血虛，血液供給量不足而乾澀失養的腸道，血虛型的腸躁便秘，非常適合使用當歸補血潤腸。

4. 提升免疫：當歸有非常豐富的維生素跟礦物質，其中的維生素A能保護視力與黏膜的健康，多種的維生素B可以保護神經，調節細胞代謝，讓生理功能保持穩定，對於常過敏、經常感冒，或容易疲累的族群，當歸可起到提升免疫力的功能。

不少人想知道，夏天可以吃當歸嗎？中醫師表示，當歸的性味為甘、辛溫，代表若燥熱、容易口臭、舌頭很紅等實熱體質的人不是那麼適合在夏天吃當歸，但適合因為久坐辦公室，夏天多待在冷氣房的族群，可以適量食用當歸川芎茶飲（當歸川芎各1.5克），能活血行血，滋潤一下昏沉的頭腦，調整體內血液循環的狀況。

食用當歸的禁忌

如上面功效所提，當歸雖然不是寒涼類的藥材，但具有潤腸通便的效果，若腸胃虛弱、所謂直腸子，吃完東西就要馬上跑廁所的人不適合食用當歸；另外，懷孕的婦女若食用當歸，也需要在中醫師的指導下使用，中醫典籍《金匱要略》曾提到：「婦人懷妊，腹中痛，當歸芍藥散主之。」，孕期中且有血虛腹痛的情況，當歸是可以使用的，但要注意當歸的劑量，不要因為服用過多，動血而影響胎兒。

夏天適合的當歸養生食譜：當歸紹興醉雞卷

當歸本身性溫，若怕當歸湯品引起燥熱，我們可以選擇冰鎮過的料理來製作，介紹如下：

●準備材料：

去骨雞腿肉３片

切好的蔥６段

●醬汁：

適量的薑泥

當歸1-2片

紅棗5顆

枸杞1小匙

紹興酒3大杯

鹽適量

紅糖適量（甜度依個人口味調整）

錫箔紙一卷

●做法：

將去骨雞腿肉的內外抹上適量的鹽巴，並在一片雞腿肉上放上兩段蔥段，用錫箔紙把雞腿肉包成捲筒狀，越緊越好，以免料理過程中散開。

電鍋外鍋放一杯水的水量，放入包好的雞卷，待電鍋跳起來，悶5-10分鐘後起鍋，放涼雞卷後可以拿冰塊裝水冰鎮雞卷，這樣肉質口感會更Q更好吃。

以上醬汁拌勻後進到湯鍋烹煮，烹煮時間5-10分鐘，若不想酒味太重，可煮到最多10鐘後起鍋，將雞卷拆開後隨醬汁一起放入保鮮盒裡，放入冰箱冷藏一個晚上，即可以拿出來切片，享用適合夏季的開胃菜。

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