健康網》夏季吃龍眼5大好處 營養師：這類病患少吃

營養師提醒，龍眼的鉀含量高，腎臟患者、限鉀的人要注意。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在夏季，龍眼想必是盛產水果之一，吃點龍眼彷彿與吃西瓜相近，成為夏季必做事項。營養師高敏敏分享，龍眼也可以加工為龍眼乾，用途多元，更有養顏美容、預防貧血、幫助排便、抗氧化、維持心血管健康之功效。不過份量也須斟酌，避免過量。

營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」分享龍眼與龍眼乾之成分（以下為每100克之數值）：

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●龍眼

水分：79.7g

熱量：70kcal

碳水化合物：17.9g

膳食纖維：1.8g

維他命C：95.4mg

維他命A總量：0IU

礦物質鉀：282mg

●帶殼龍眼

水分：19.7g

熱量：274kcal

碳水化合物：72.9g

膳食纖維：3.1g

維他命C：0mg

維他命A總量：0IU

礦物質鉀：1044mg

高敏敏表示，乾龍眼的膳食纖維、鉀含量偏高；因為水分瀝乾之後，營養素會再更濃縮。也可以適量添加在甜品、蛋糕內，增加風味。

享受龍眼5大優點之餘 特定人要小心

高敏敏說明龍眼的好處：

1.養顏美容：豐富維生素C幫助膠原蛋白合成

2.預防貧血：維生素C、鐵質幫助紅血球生成

3.幫助排便：膳食纖維助腸道順暢，增加飽足感

4.抗氧化：富含多酚、類黃酮幫助對抗自甴基

5.維持心血管健康：富含礦物質鉀，可降血壓、消水腫

高敏敏表示，龍眼的吃法用途多。果實可以直接生吃以外，盛產時烘焙做成龍眼乾，再做成各種甜品很香、又美味；不過，高敏敏仍建議，盡量趁新鮮享用。而龍眼的花蜜蜜蜂採集後，可以做成龍眼蜜。

營養師常說，水果可以吃，但一定要抓對份量！她建議一次都吃一份就好。一份水果大約是15g的碳水化合物！龍眼一次吃11~12顆就是一份，而曬乾後的龍眼乾大約10粒就是一份（盡量選帶殼的龍眼乾 脫去水分比較好保存之外也不會有額外糖分的添加）。

最後高敏敏提醒，龍眼的鉀含量較高，所以腎臟患者、限鉀的人要注意。現在是龍眼甜又多汁的盛產好時機，大家真的要快把握品嘗當季水果的好機會來獲取滿滿的營養。更要適量享用，別因為小小一顆就忽略了它的熱量。

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