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健康網》美國醫：游泳前沒喝水恐脫水 「這飲料」禁喝
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕不少人經常被提醒，在吃飯後需要等30分鐘才可以運動、游泳。近日一名美國醫師認為，不需要等過了30分鐘再游；但重點是需要攝取足夠水分，以免在水中脫水。
據《美聯社》報導，克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）的馬修˙巴吉特醫師（Dr. Matthew Badgett）認為，過去大家多認為飯後須等30分鐘才能游泳，因為用餐後血液會流向胃部，可能導致抽筋與溺水；但實際上在進食後仍有大量血液流向肌肉。巴吉特自己在高中時是游泳選手，在賽前會吃幾根香蕉。
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但是另一件事相對重要，正是補充水分。巴吉特強調，「在水中奮力游泳，或僅是泡水也會出汗，只是多數人不知道水分正在流失。」因此在游泳前補充足夠水分很重要，特別是炎熱的晴天。人們經常沒發現自己正在脫水，造成肌肉痙攣。
最後，這件事也格外重要。巴吉特強調，在喝完酒以後千萬不可游泳。在飲酒後，人們經常更具攻擊性，缺乏協調性，容易判斷失誤，特別是在海邊，非常危險。
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