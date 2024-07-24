台中颱風假轉彎！中榮停門診、中國附醫及台中醫院正常門診

台中颱風假轉彎，各醫院應變不一，台中醫院正常門診。（台中醫院提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風來襲，台中市昨（23）晚颱風假決策轉彎，深夜近凌晨時分才改宣佈停班停課，今（24）日各大醫院應變不一，台中榮總停一般門診，中國醫藥大學附設醫院及台中醫院則門診照常，中山醫學大學附設醫院則部份颱風特殊門診開放。

台中市政府昨晚8點一度宣佈今日正常上班上課，但到晚間11點50分臨時又決定今日改全面停班停課，讓醫院應變不一，台中榮總配合台中市政府今日停班停課，停止正常門診，住院及急診維持正常，但為便於病人因病無法中斷藥物，另開設颱風特別門診包括上午診74診及下午診1診，但夜間停診。

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中國附醫則各門診、急診、住院、健檢、血液透析及檢查作業（除核醫檢查以外）等各項服務，皆正常運作，若遇不可抗力因素取消，將電話提前通知。台中醫院上午及下午一般門診也正常開設，夜間停診。中山附醫分科別開設颱風特別門診，上下午均看診，但夜間全面停診。

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