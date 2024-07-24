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台中7/24颱風假 海線童綜合、光田、李綜合門診運作報你知

2024/07/24 08:26

大甲李綜合醫院7/24門診正常營運。 （記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕因應凱米颱風來襲，台中市政府宣布今（24）停班課，童綜合醫院今日指出，依規定於7月24日（星期三）全天停止正常門診，但住院、急診、手術、洗腎與內視鏡、放射檢查等業務照常服務。海線光田醫院上午門診正常，下午颱風特別門診，晚上休診。另外，大甲李綜合醫院門診正常營運。

大甲李綜合7/24一早有民眾掛號看診。（記者張軒哲攝）

童綜合醫院指出，慢性處方箋病患有缺藥問題，可至梧棲院區急診室掛號167診「凱米颱風特別門診」（掛號服務至上午11點半截止，報到至上午12點），由急診醫師依病情狀況，先開立最多七天的用藥，待正常上班後再至原診治醫師門診就診。

雖然童綜合醫院全天停止正常門診，但海線光田醫院上午門診正常，下午颱風特別門診，晚上休診。

大甲李綜合醫院門診全天正常運作，一早就有患者陸續到院看診，海線民眾颱風假若有看診需求可就近就醫。

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