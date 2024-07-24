中颱凱米來襲 新北20家醫院門診服務一次看

因應中颱凱米來襲，新北市土城醫院開颱風特別門診，夜診暫停。急診照常服務。（記者董冠怡攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應中颱凱米來襲，北北基桃已宣布今天停班課。然而，新北市衛生局表示，24日上午大部分急救責任醫院仍有開放部分門診，下午風雨轉強，各院門診陸續關閉，僅亞東醫院、土城醫院、恩主公醫院、雙和醫院、淡水馬偕紀念醫院、板橋中興醫院、瑞芳礦工醫院等7家維持部分門診，請多加注意。

衛生局指出，颱風期間新北市20家急救責任醫院僅部分有門診，急診則是24小時全天開放。提醒民眾要出門就醫前，仍請先電洽醫療院所加以確認，更要注意自身安全。以下為醫院門診開診情形，供民眾參考：

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●亞東紀念醫院：上午診間正常服務，下午將開設颱風特別門診，夜診暫停一天。模擬定位及放射治療暫停，而放射治療時段不變。急診照常服務。

●新店耕莘醫院：上午僅內科、外科、婦產科、兒科、骨科正常服務，其餘皆暫停看診。而下午診、夜診全暫停。急診、住院照常服務。

●永和耕莘醫院：上午診僅內科、外科、婦產科、兒科、骨科、泌尿科，其餘皆暫停看診。而下午診、夜診全暫停。急診、住院照常服務。

●耕莘醫院（安康院區）：上午診僅內科、外科，其餘皆暫停看診，一般性檢查、下午診、夜診全暫停。急診、住院照常服務。

●恩主公醫院：上午內科、外科、婦產科、兒科各一診；下午內科、外科、婦產科各一診、開設兒科急診，夜診暫停。內視鏡中心、住院、急診、手術室及洗腎、急診照常服務。

●新北仁愛醫院：部分門診正常看診，泌尿外科、胸腔科暫停。下午及夜診依醫院官網公告。急診照常服務。

●汐止國泰綜合醫院：全天暫停看診一天。急診照常服務。

●衛生福利部雙和醫院：全天僅內科、外科、家醫科、兒科看診，其餘暫停看診。急診照常服務。

●新北市立聯合醫院（板橋院區）：全天暫停看診一天。急診照常服務。

●新北市立聯合醫院（三重院區）：全天暫停看診一天。急診照常服務。

●淡水馬偕紀念醫院：開設颱風特別門診，夜診暫停，急診、住院照常服務。

●衛生福利部台北醫院：上午心臟內科、神經內科、外科看診，其餘皆暫停看診，下午診、夜診暫停一天。急診照常服務。

●板橋中興醫院：全天正常看診，急診也照常服務。

●新泰綜合醫院：全天暫停看診一天。急診照常服務。

●瑞芳礦工醫院：上午及下午診正常，夜診暫停。急診照常服務。

●台北慈濟醫院：門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、預防醫學中心健檢均暫停，社區長照服務機構、居家長照服務機構、長者健康檢查暫停一天。而住院、急診維持正常服務。

●衛生福利部樂生療養院：上午內科、外科、復健科、兒科正常看診，下午診、夜診暫停。急診維持正常服務。

●國立台灣大學醫學院附設醫院金山分院：全天暫停看診一天。急診照常服務。

●輔仁醫院：除一般心導管檢查與緊急心導管手術、住院、急診正常服務，其餘皆暫停一天，另外門診手術取消外，其餘住院及急診手術正常運行。

●土城醫院：開颱風特別門診，夜診暫停。急診照常服務。

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